रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी हत्या केस: बेटों ने कराया पिता का मर्डर, प्रॉपर्टी के लालच में पड़ोसी को दी थी 5 लाख की सुपारी
गाजियाबाद में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े एक रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
Published : January 1, 2026 at 6:19 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद पुलिस ने रिटायर्ड एयर फोर्स कर्मी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक बेटों को प्रॉपर्टी का ऐसा लालच सवार हुआ कि उन्होंने सुपारी देकर अपने बुजुर्ग पिता की हत्या करवा दी. इतना ही नहीं पिता की हत्या हो जाने के बाद बेटों ने थाने में जाकर तहरीर दी और घटना के संबंध में मुकदमा भी दर्ज कराया था. पिता की हत्या के बाद बेटों ने खूब घड़ियाली आंसू बहाए थे. फिलहाल, पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.
एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी अरविंद मृतक योगेश का पड़ोसी है. मृतक अपने घर को बेचना चाहता था और अपने दोनों बेटों से घर खाली करने का दबाव बना रहा था. योगेश की पत्नी अरविंद के सामने अपनी परेशानी बताते हुए रोने लगी. योगेश के बेटे नितेश और गुड्डू ने अरविंद को ₹500000 में अपने पिता की हत्या करने की सुपारी दी थी. योगेश के घर की छत पर बैठकर ही हत्या की योजना बनाई गई थी. अरविंद घटना को अकेले अंजाम देने से डर रहा था तो ऐसे में उसने अपने जीजा नवीन को साथ लिया.
"अरविंद और नवीन ने गोली मार कर योगेश की हत्या की थी. पुलिस ने अरविंद को गिरफ्तार कर लिया है. नवीन की गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहे हैं. मृतक योगेश के दोनों बेटे नितेश और गुड्डू भी फरार चल रहे हैं. वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहे हैं. नवीन उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है और फिलहाल अब्सेंट चल रहा है. घटना को अंजाम देने के बाद अरविंद और नवीन फरार हो गए और एक सुनसान जगह पर जाकर कपड़े बदले."- सिद्धार्थ गौतम, एसीपी लोनी
बता दें कि लोनी थाना क्षेत्र के अशोक विहार में रहने वाले 58 वर्षीय योगेश कुमार कुछ महीने पहले ही भारतीय वायुसेना से असिस्टेंट वारंट ऑफिसर के पद से रिटायर हुए थे. 26 दिसंबर 2025 को योगेश किसी काम से सहारनपुर रोड पर जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने गोली मार दी थी. योगेश की मौके पर ही मौत हो गई थी. घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए थे. घटना को लेकर मृतक योगेश कुमार के पुत्र नितेश कुमार द्वारा तहरीर देखकर मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस ने योगेश की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी अरविंद को गिरफ्तार किया है.
