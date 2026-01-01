ETV Bharat / state

रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी हत्या केस: बेटों ने कराया पिता का मर्डर, प्रॉपर्टी के लालच में पड़ोसी को दी थी 5 लाख की सुपारी

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद पुलिस ने रिटायर्ड एयर फोर्स कर्मी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक बेटों को प्रॉपर्टी का ऐसा लालच सवार हुआ कि उन्होंने सुपारी देकर अपने बुजुर्ग पिता की हत्या करवा दी. इतना ही नहीं पिता की हत्या हो जाने के बाद बेटों ने थाने में जाकर तहरीर दी और घटना के संबंध में मुकदमा भी दर्ज कराया था. पिता की हत्या के बाद बेटों ने खूब घड़ियाली आंसू बहाए थे. फिलहाल, पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी अरविंद मृतक योगेश का पड़ोसी है. मृतक अपने घर को बेचना चाहता था और अपने दोनों बेटों से घर खाली करने का दबाव बना रहा था. योगेश की पत्नी अरविंद के सामने अपनी परेशानी बताते हुए रोने लगी. योगेश के बेटे नितेश और गुड्डू ने अरविंद को ₹500000 में अपने पिता की हत्या करने की सुपारी दी थी. योगेश के घर की छत पर बैठकर ही हत्या की योजना बनाई गई थी. अरविंद घटना को अकेले अंजाम देने से डर रहा था तो ऐसे में उसने अपने जीजा नवीन को साथ लिया.