गाजियाबाद निवासियों को हाउस टैक्स से मिली राहत, निगम सदन में प्रस्ताव हुआ पास
गाजियाबाद नगर निगम मुख्यालय में हुई बोर्ड बैठक में करदाताओं को 77% से 92% की छूट देने का निर्णय लिया गया है.
Published : March 7, 2026 at 8:39 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से राहत भरी खबर है. नगर निगम के सदन में शहर वासियों को हाउस टैक्स पर बड़ी राहत देने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है. करदाताओं को 77% से 92% की छूट देने का निर्णय लिया गया है.
महापौर सुनीता दयाल के मुताबिक, आवासीय भवन जो 10 साल पुराने हैं उनको 25% की छूट, जो भवन 10 साल से 20 साल पुराने भवन पर उनको 32.5% की छूट, 20 वर्ष अधिक पुराने भवन पर 40% की छूट देने का अधिनियम में प्रावधान है. इसके अलावा, ऑनलाइन भुगतान करने वाले करदाताओं को 2 प्रतिशत की छूट तथा कचरा पृथक्करण करने वाले घरों को 10% की अतिरिक्त छूट 1 अप्रैल से लागू करने का सदन द्वारा निर्णय लिया गया है.
महापौर द्वारा यह भी बताया गया समय की मिलने वाली 20 प्रतिशत की छूट को अंतिम निर्णय तक लगातार समय-समय पर आवश्यकता को देखते हुए बढ़ाया जाएगा. गाजियाबाद नगर निगम मुख्यालय में हुई बोर्ड बैठक में उपस्थित पार्षदों और निगम अधिकारियों द्वारा हाउस टैक्स के दरों को शासन के लिए रेफर करने का निर्णय लिया गया है.
महापौर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक द्वारा हाउस टैक्स की दर पर पुनः विचार करने के लिए शासन में सदन का प्रस्ताव भेजा जाएगा और वार्ता भी की जाएगी, जिसमें महापौर निगम अधिकारियों के साथ-साथ अन्य जनप्रतिनिधि भी चर्चा के लिए लखनऊ जाएंगे.
महापौर सुनीता दयाल के मुताबिक, नगर निगम के सदन द्वारा शहर वासियों को एक बड़ी छूट के साथ राहत दी गई है. करदाता अपना हाउस टैक्स जमा कर शहर के विकास में अपना योगदान दें. महापौर द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि शासन से प्राप्त होने वाले निर्देश के क्रम में वर्तमान में जमा होने वाले हाउस टैक्स को आगे एडजस्ट किया जाएगा. गाजियाबाद नगर निगम कवर्ड एरिया से कारपेट एरिया पर हाउस टैक्स की वसूली करेगा. जिससे करदाताओं को 20% कम एरिया हाउस टैक्स जमा करना होगा निर्णय लिया गया है.
