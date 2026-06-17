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किसान रजिस्ट्री में यूपी में पहले नंबर पर गाजियाबाद, आसानी से मिल सकेगा किसानों को लाभ

किसान रजिस्ट्री करवाने का उद्देश्य किसानों को लाभ प्रदान करना है. किसान रजिस्ट्री करवाने केलिए नजदीकी जन सुविधा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं.

फार्मर रजिस्ट्री में UP में पहले नंबर पर गाजियाबाद
फार्मर रजिस्ट्री में UP में पहले नंबर पर गाजियाबाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 17, 2026 at 9:59 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: किसानों की डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में चलाए जा रहे किसान रजिस्ट्री अभियान में गाजियाबाद जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है. जिले की सफलता में किसानों ने भी सरकारी योजनाओं के प्रति विश्वास और जागरूकता बढ़ाई है. अधिकारियों का कहना है कि किसानों के सहयोग, ग्राम स्तर पर चलाए गए विशेष अभियान और तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग के कारण यह उपलब्धि हासिल हो चुकी है.

किसान रजिस्ट्री अभियान का उद्देश्य किसानों का एकीकरण डिजिटल डाटाबेस तैयार करना है, जिसमें उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना है. इस प्रक्रिया के तहत किसानों की भूमि, फसल पहचान और अन्य आवश्यक जानकारी को ऑनलाइन दर्ज कराया जाता है. सरकार का मानना है कि डिजिटल रजिस्ट्री होने से कृषि क्षेत्र में योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा और लाभार्थियों को बेहतर लाभ मिल सकेगा.

आशीष कुमार सिंह, उप कृषि निदेशक (ETV Bharat)

किसान रजिस्ट्री में यूपी में पहले नंबर पर गाजियाबाद

गाजियाबाद में किसान रजिस्ट्री अभियान को मिशन मोड में चलाया गया था. प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर लगाकर किसानों को किसान रजिस्ट्री के महत्व के बारे में जानकारी दी गई. जिन किसानों को ऑनलाइन प्रक्रिया में कठिनाई आ रही थी, उनके लिए विशेष रूप से कृषि विभाग के कर्मचारी द्वारा सहायता प्रदान की गई. विभाग ने घर-घर संपर्क कर पंजीकरण कराने के लिए किसानों को प्रेरित किया. कई गांव में ग्राम प्रधानों लेखपालों और कृषि कर्मियों ने सक्रिय भूमिका निभाई.

मिल सकेगा किसानों को लाभ

उप कृषि निदेशक आशीष कुमार सिंह के मुताबिक गाजियाबाद को केंद्र सरकार द्वारा 61 हजार 90 किसान रजिस्ट्री करने का लक्ष्य दिया गया था. जबकि विभाग द्वारा 61, 712 किसान रजिस्ट्री पूर्ण की गई है, जो लक्ष्य से अधिक है और लक्ष्य का 101.02 प्रतिशत है. पहले स्थान पर गाजियाबाद, दूसरे स्थान पर रामपुर, तीसरे पर अमरोहा चौथे पर महोबा और पांचवें स्थान पर मुरादाबाद जिला है.

किसानों को मिलने वाली विभिन्न योजनाओं को किसान रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा. किसान रजिस्ट्री से योजनाओं के जुड़े होने से धांधली और गड़बड़ी की गुंजाइश कम होगी. किसान रजिस्ट्री करवाने का उद्देश्य किसानों को लाभ प्रदान करना है. किसान, किसान रजिस्ट्री करवाने के लिए नजदीकी जन सुविधा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं या फिर कृषि विभाग में आकर भी अपना नाम दर्ज कर सकते हैं.

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