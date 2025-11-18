ETV Bharat / state

देश के सबसे प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद पहले नंबर पर, AQI फिर पहुंचा 400 पार, UPPCB ने 63 लाख का लगाया जुर्माना

मंगलवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे अधिक: मंगलवार दोपहर तीन बजे गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है. गाजियाबाद का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 433 दर्ज किया गया है. गाजियाबाद के सभी इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है. वसुंधरा का 446, इंदिरापुरम का 432, संजय नगर का 420 और लोनी का 433 दर्ज किया गया है. आज गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे अधिक है.

प्रदूषण की रोकथाम को लेकर उपाय नाकाफी : गाजियाबाद में आए दिन कूड़ा जलने की घटनाएं देखी जा रही हैं. सड़कों पर भी हर तरफ धूल नजर आ रही है. हालांकि, कई क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पानी का छिड़काव हो रहा है लेकिन प्रदूषण की रोकथाम को लेकर यह पर्याप्त साबित नहीं हो रहा है. बढ़ते प्रदूषण के चलते जहरीली हवा का सीधा असर आम जनजीवन और स्वास्थ्य पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी, भारी गतिविधि करने पर सांस फूलना, आंखों में जलन और गले में खराश का एहसास हो रहा है.

गाजियाबाद: एक बार फिर गाजियाबाद के हिस्से में देश का सबसे प्रदूषित शहर होने का खिताब आया है. सोमवार, 17 नवंबर 2025 को गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा. सोमवार को गाजियाबाद का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 दर्ज किया गया है. मंगलवार, 18 नवंबर 2025 को भी सुबह आठ बजे गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स देश में पहले नंबर पर रहा. फिलहाल गाजियाबाद देश के टॉप 5 प्रदूषित शहरों में बना हुआ है. अक्टूबर और नवंबर में गाजियाबाद कुल चार दिन देश का सबसे प्रदूषित शहर बना रहा. सवाल यह खड़ा होता है कि जब प्रदूषण के नियंत्रण को लेकर तमाम कोशिश की जा रही हैं तो गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा है.

कुल 63 लाख रुपए का अब तक लगा जुर्माना : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह के मुताबिक, प्रदूषण की रोकथाम को लेकर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कार्यवाही की जा रही है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण लागू होने के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्रवाई की जा रही है. मौजूदा समय में ग्रेप का तीसरा चरण लागू है. ग्रेप के पहले चरण लागू होने के बाद से अब तक प्रदूषण फैलाने पर विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, कंस्ट्रक्शन साइट्स आदि पर कुल 63 लाख रुपए का अब तक जुर्माना लगाया गया है. जिसमें से 46 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया जा चुका है.

24 घंटे यूपीपीसीबी की टीमें ग्राउंड पर कर रही काम (ETV Bharat)

24 घंटे यूपीपीसीबी की टीमें ग्राउंड पर कर रही काम : क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह ने बताया, 24 घंटे यूपीपीसीबी की टीमें ग्राउंड पर काम कर रही हैं. हमें सूचना मिली थी लोनी में अवैध रूप से बड़े स्तर पर फैक्ट्री का संचालन हो रहा है. अधिकतर फैक्ट्रियां कार्रवाई से बचने के लिए रात में संचालित होती हैं. हमने ऐसी फैक्ट्री को चिन्हित किया और रात में टीमें भेज कर फैक्ट्री को सील कराया गया. सभी फैक्ट्रियों का विद्युत कनेक्शन भी कटवाया गया है. महीने भर में 35 से अधिक अवैध फैक्ट्री को सील कराया गया है.

कंस्ट्रक्शन साइट्स पर निर्माण कार्य बंद कराया गया :यूपीपीसीबी द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही तमाम शिकायतों पर संज्ञान लिया जा रहा है. प्रत्येक शिकायत के निस्तारण के लिए मौके पर टीम को भेजा जाता है. यदि किसी प्रकार का नियमों का उल्लंघन यह प्रदूषण फैलाने का मामला मौके पर मिलता है तो तुरंत कार्रवाई की जाती है. क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी के मुताबिक, जिले में अधिकतर बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर टीमें भेज कर निर्माण कार्य बंद कराया गया है और जुर्माना भी लगाया गया है. जहां पर भी म्युनिसिपल सॉलि़ड वेस्ट में आग लगने की सूचना मिल रही है तुरंत संबंधित क्षेत्र के अधिकारी को यूपीपीसीबी द्वारा सूचित किया जाता है. जिससे कि संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जा सके.



यूपीपीसीबी द्वारा चार टीमों का गठन :अंकित सिंह ने बताया, गाजियाबाद में मुख्य रूप से पॉल्यूशन बढ़ाने के कई कारण है. जिसमें सड़कों पर उड़ रही धूल, ट्रैफिक कंजेशन, औद्योगिक प्रदूषण (ऐसी औद्योगिक इकाइयां जहां पर मानकों के अनुरूप ईंधन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है), म्युनिसिपल सॉलि़ड वेस्ट बर्निंग और बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हो रही निर्माण गतिविधियां शामिल हैं. यूपीपीसीबी द्वारा चार टीमों का गठन किया गया है जिसमें से एक टीम मुख्य रूप से रात में पेट्रोलिंग करती है और प्रदूषण फैलाने वाले इकाइयों पर कार्रवाई करती है.



सड़कों पर पर पानी का छिड़काव : अंकित सिंह ने बताया, हाल ही में गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए थे कि प्रतिदिन प्रदूषण की रोकथाम को लेकर की जा रही कार्रवाई की रिपोर्ट यूपीपीसीबी की क्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए. प्रतिदिन मिलने वाली रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है. जिले में विभिन्न नगर निकायों और उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ऐसे तमाम मार्गों पर पानी का छिड़काव और विशेष रूप से सड़कों की धुलाई कराई जा रही है जहां पर ट्रैफिक का दबाव अधिक है और धूल उड़ाने की संभावना काफी है.



शहर वासियों से भी की गई अपील : यूपीपीसीबी के अधिकारियों द्वारा औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण भी किया जा रहा है. निरीक्षण के दौरान औद्योगिक इकाइयों में मानकों का उल्लंघन कर अवैध ईंधन मिलने पर तुरंत ईंधन को सील किया जा रहा है. अंकित सिंह का कहना है कि हमें उम्मीद है की धरातल पर लगातार हो रही कार्रवाई से आने वाले दिनों में प्रदूषण स्तर में गिरावट आएगी. हमारे शहर वासियों से भी अपील है कि यदि कहीं प्रदूषण से संबंधित गतिविधि होती दिखाई देती है तो तुरंत क्षेत्रीय कार्यालय को सूचना दें तुरंत मौके पर टीम भेज कर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी.

ये भी पढ़ें :