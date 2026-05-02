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गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, रमेश हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार

गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र स्थित उत्तरांचल विहार कॉलोनी में 29 अप्रैल 2026 को हुई सनसनीखेज हत्या के मामले का आरोपी गिरफ्तार

गाजियाबाद रमेश हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस टीम पर की फायरिंग
गाजियाबाद रमेश हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस टीम पर की फायरिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 2, 2026 at 10:40 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र स्थित उत्तरांचल विहार कॉलोनी में 29 अप्रैल 2026 को हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है. हत्याकांड की जांच के दौरान एक संदिग्ध की पहचान आनंद कुमार के रूप में हुई है.

इसी बीच पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि घटना में शामिल दो व्यक्ति बेहटा अंडरपास के पास देखे गए हैं. सूचना के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने इलाके में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया. चेकिंग के दौरान पुलिस को दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए. पुलिस द्वारा उन्हें रुकने का इशारा किया गया लेकिन दोनों व्यक्ति भागने लगे.

गाजियाबाद रमेश हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)


पुलिस टीम की तत्तपरता से आरोपी गिरफ्तार
पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों का पीछा किया. इस दौरान एक अपराधी अचानक नीचे गिर पड़ा. पुलिस के करीब पहुंचते ही उसने जान से मारने की नीयत से अवैध तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा करते हुए गोली चलाई जो आरोपी के पैर में लगी. घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार का अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा जिसकी तलाश के लिए टीम लगाई गई है.

एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने दी मामले पर जानकारी
एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार आरोपी की पहचान आनंद कुमार पुत्र श्यामलाल के रूप में हुई है. पूछताछ में उसने कबूल किया है कि 29 अप्रैल को अपने एक साथी के साथ मिलकर उत्तरांचल विहार सोसायटी निवासी रमेश शर्मा की मारपीट कर हत्या कर दी थी. पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आनंद कुमार के खिलाफ लोनी बॉर्डर में हत्या का मुकदमा दर्ज है.


हत्या के वजह अब तक नहीं हुई साफ,जांच जारी
हत्या के पीछे असली वजह अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकती है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के पीछे के कारण का पता लगाया जा सके. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर हत्या करना स्वीकार किया है लेकिन हत्या के पीछे आपसी रंजिश यह किसी अन्य विवाद की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है.

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