गाजियाबाद: पुलिस का ‘मोबाइल मिशन’ सफल, 1.55 करोड़ के 555 फोन बरामद कर मालिकों को सौंपे
मोबाइल चोरी, स्नैचिंग और गुम होने की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है.
Published : September 15, 2026 at 7:40 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: मोबाइल चोरी, स्नैचिंग और गुम होने की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. सिटी जोन की सर्विलांस टीम और अलग-अलग थानों की पुलिस ने तकनीकी जांच के जरिए विभिन्न कंपनियों के कुल 555 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. बरामद मोबाइल की अनुमानित कीमत करीब 1.55 करोड़ रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने सत्यापन के बाद इन मोबाइल फोन को उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंप दिया.
मोबाइल फोन वापस मिलने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। लंबे समय से अपने मोबाइल के मिलने का इंतजार कर रहे लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की.
CEIR पोर्टल की मदद से मोबाइल ट्रेस
पुलिस के मुताबिक, केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर यानी CEIR पोर्टल के माध्यम से नगर जोन के अलग-अलग थानों में दर्ज मोबाइल चोरी, स्नैचिंग और गुम होने की शिकायतों पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी. सर्विलांस टीम ने मोबाइल के IMEI नंबर और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया. इसके आधार पर अलग-अलग स्थानों पर इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल फोन को ट्रेस किया गया और फिर पुलिस टीम ने उन्हें बरामद किया.
नगर जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की सर्विलांस टीम व सभी थानों द्वारा विभिन्न कम्पनियों के कुल 555 मोबाइल (अनुमानित कीमत 1.55 करोड़ रुपये) बरामद कर मोबाइल स्वामियों को लौटाये गये ।— POLICE COMMISSIONERATE GHAZIABAD (@ghaziabadpolice) September 15, 2026
बाइट- श्री धवल जायसवाल, पुलिस उपायुक्त नगर/ट्रांस हिंडन@Uppolice pic.twitter.com/fwa29MorFG
इस कार्रवाई में सर्विलांस टीम के साथ संबंधित थानों की पुलिस और मैनुअल इनपुट की भी अहम भूमिका रही. पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन और उसके इस्तेमाल से जुड़ी तकनीकी जानकारी जुटाकर उनकी पहचान की. आवश्यक सत्यापन के बाद मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए.
कोतवाली नगर से सबसे ज्यादा 103 मोबाइल बरामद
पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, थाना कोतवाली नगर से सबसे अधिक 103 मोबाइल फोन बरामद हुए। वहीं विजयनगर थाना क्षेत्र से 91, कविनगर से 64 और मधुबन बापूधाम से 67 मोबाइल बरामद किए गए. इसके अलावा क्रॉसिंग रिपब्लिक से 55, वेव सिटी से 54, सिहानी गेट से 56, नंदग्राम से 52 और साइबर थाना क्षेत्र से 13 मोबाइल फोन बरामद किए गए. सभी थानों से बरामद मोबाइल की संख्या मिलाकर कुल 555 फोन बरामद हुए हैं.
CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की अपील
डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि मोबाइल फोन बरामद होने के बाद उनके मालिकों को सूचित किया गया. इसके बाद उन्हें पुलिस लाइन बुलाकर आवश्यक सत्यापन के बाद मोबाइल फोन वापस सौंपे गए. पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल फोन खोने या चोरी होने की स्थिति में CEIR पोर्टल या नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत जरूर दर्ज कराएं. इससे पुलिस को तकनीकी माध्यम से मोबाइल को ट्रैक करने और बरामद करने में मदद मिलती है.
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