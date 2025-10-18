ETV Bharat / state

गाजियाबाद में पुलिस ने चोरी के 219 मोबाइल किए बरामद, 90 लाख है कीमत; जानें फोन पाकर लोगों ने क्या कहा

गाजियाबाद पुलिस ने चोरी और खोए हुए 219 मोबाइल रिकवर किए है जिनकी मार्किट वैल्यू लगभग 90 लाख रुपए बताई जा रही है.

चोरी के 219 मोबाइल बरामद
चोरी के 219 मोबाइल बरामद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 18, 2025 at 8:49 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिवाली से पहले गाजियाबाद पुलिस ने 219 लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन बरामद करके उन्हें वापस लौट आए हैं. फोन वापस मिलने के बाद लोग बेहद खुश हैं. खोए हुए मोबाइल फोन को ढूंढने के लिए गाजियाबाद की ग्रामीण जोन में सभी नौ थानों पर टीमों का गठन किया गया था.

विभिन्न कंपनियों के 219 मोबाइल फोन बरामद

डीसीपी देहात एसएन तिवारी के मुताबिक, ग्रामीण जोन में कुल 9 थाने हैं. मिसिंग और चोरी हुए मोबाइल फोन को ढूंढने के लिए प्रत्येक थाने पर एक टीम बनाई गई थी. सभी थानों की टीमों द्वारा सर्विलांस और मैनुअल इनपुट की सहायता से विभिन्न कंपनियों के कुल 219 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. बरामद किए गए मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत तकरीबन 90 लाख रुपये है. जिन लोगों के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं उन्हें फोन करके संबंधित थाने द्वारा जानकारी दी गई और उन्हें पुलिस लाइन बुलाकर उनके फोन सुपुर्द किए गए हैं.

गाजियाबाद पुलिस (ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल पर लोगों के द्वारा खोए हुए मोबाइलों के संबंध में जानकारी दर्ज कराई जाती है. साइबर और सर्विलांस टीम द्वारा चोरी और खोए हुए मोबाइलों का आईएमइआई नंबर ट्रेस किया जाता है. यदि उस मोबाइल में कोई नया नंबर डाला गया होता है तो उसे फोन को ट्रेस करने के बाद लोकेशन आदि का पता लगाकर फोन को बरामद करने का काम किया जाता है.

फोन मिलने पर जाहिर की खुशी

जहीर हसन को अपना मोबाइल आज वापस मिला है. उन्होने मुस्कुराते हुए कहा, "यकीन नहीं हुआ जब पुलिस ने फोन करके बताया कि मेरा खोया हुआ मोबाइल बरामद कर लिया गया है. पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर मुझसे कहा गया कि पुलिस लाइन में कल दोपहर 2:30 बजे जाकर अपना फोन वापस ले सकते हैं. आज मैं अपना फोन वापस लेने आया हूं और मुझे अपना फोन वापस मिल चुका है. फोन में बहुत महत्वपूर्ण डाटा था. दिवाली पर हमें तोहफा मिला है.

गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी के रहने वाले मोहम्मद तबरेज का ऑटो में सफर के दौरान मोबाइल गुम हो गया था जिसके बाद उसने काफी तलाश की लेकिन मोबाइल नहीं मिल सका. उन्होंने कहा कि मैंने नया मोबाइल खरीद लिया था लेकिन पुराने फोन में कुछ अहम डॉक्यूमेंट मौजूद थे. जिनकी वजह से कई काम अटके हुए थे. हम उम्मीद छोड़ चुके थे कि खोया हुआ फोन वापस मिलेगा. पुलिस ने दिवाली से पहले हमें हमारा मोबाइल लौट आया है जो कि हमारे लिए किसी तोहफे से काम नहीं है.

