ETV Bharat / state

ऑटो रिक्शा में अतिरिक्त सीटों के खिलाफ गाजियाबाद यातायात पुलिस सख्त, 2000 ऑटो से पुलिस ने हटवाई एक्स्ट्रा सीट

गाजियाबाद यातायात पुलिस जागरूकता अभियान ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद पुलिस ने ऑटो रिक्शा में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष अभियान की शुरुआत की है. 28 सितंबर 2026 से सात दिवसीय अभियान शुरू किया गया है. अभियान के तहत ऑटो रिक्शा की फ्रंट सीट पर लगाई गई अतिरिक्त सीटों को हटवाया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक इन अतिरिक्त सीटों पर यात्रियों को बैठने से ऑटो चालक के साथ-साथ सवारी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है.