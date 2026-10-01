ETV Bharat / state

ऑटो रिक्शा में अतिरिक्त सीटों के खिलाफ गाजियाबाद यातायात पुलिस सख्त, 2000 ऑटो से पुलिस ने हटवाई एक्स्ट्रा सीट

पुलिस के मुताबिक जागरूकता अभियान के बाद अभियान का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा, जिसके तहत प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी.

गाजियाबाद यातायात पुलिस जागरूकता अभियान
गाजियाबाद यातायात पुलिस जागरूकता अभियान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 1, 2026 at 6:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद पुलिस ने ऑटो रिक्शा में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष अभियान की शुरुआत की है. 28 सितंबर 2026 से सात दिवसीय अभियान शुरू किया गया है. अभियान के तहत ऑटो रिक्शा की फ्रंट सीट पर लगाई गई अतिरिक्त सीटों को हटवाया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक इन अतिरिक्त सीटों पर यात्रियों को बैठने से ऑटो चालक के साथ-साथ सवारी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है.

यातायात पुलिस के मुताबिक अभियान के पहले चरण में ऑटो चालकों को जागरूक किया जा रहा है. अलग-अलग माध्यम से चालकों को समझाया जा रहा है कि वह ऑटो के निर्धारित seating के अलावा अतिरिक्त सीट लगाकर यात्रियों को परेशना ना करें. पुलिस का कहना है कि अतिरिक्त सीट लगाए जाने से चालक की ड्राइविंग क्षमता और ऑटो के अंदर यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित होती है. दुर्घटना की स्थिति में इसमें गंभीर नुकसान की आशंका बनी रहती है. कई बार अतिरिक्त सवारी बैठाने पर ऑटो चालक ऑटो को नियंत्रित नहीं कर पाता, जिससे दुर्घटना का खतरा ज्यादा बना रहता है.

वरुण कुमार सिंह, ADCP ट्रैफिक (ETV Bharat)

अपर पुलिस उपायुक्त यातायात वरुण कुमार सिंह के मुताबिक, अभियान के शुरुआती चार दिनों में यातायात पुलिस ने करीब 2000 ऑटो रिक्शा से अतिरिक्त सीट हटवाई है. पुलिस टीमों ने ऑटो चालकों को मौके पर ही अतिरिक्त सेट हटाने के लिए कहा और उन्हें संभावित खतरे के बारे में जानकारी दी गई. अभियान का पहला चरण मुख्य रूप से जागरूकता पर केंद्रित रहा है ताकि ऑटो चालक स्वयं अतिरिक्त सीटों को हटाए और यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें.

यातायात पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जागरूकता अभियान के बाद अभियान का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा, जिसके तहत प्रवर्तन की कार्यवाही की जाएगी. इसमें ऐसे तमाम ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो चेतावनी के बावजूद भी ऑटो में फ्रंट सीट लगाकर यात्रियों को बैठा रहे हैं. ऐसे ऑटो चालकों के खिलाफ चालान के साथ-साथ वाहन को सीज करने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

GHAZIABAD TRAFFIC POLICE
AUTORICKSHAWS EXTRA SEATS
TRAFFIC CHALLAN
चेकिंग अभियान
TRAFFIC VIOLATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.