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गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद दो आरोपी गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

जियाउद्दीन अहमद, ACP कोतवाली (कार्यवाहक) ने दी घटना की जानकारी ( ETV Bharat )