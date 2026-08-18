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गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद दो आरोपी गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, वह इलाज के लिए अस्पताल में है.

Ghaziabad Police Encounter
जियाउद्दीन अहमद, ACP कोतवाली (कार्यवाहक) ने दी घटना की जानकारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 18, 2026 at 9:58 AM IST

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नई दिल्ला/गाजियाबाद: गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस ने फायरिंग के एक मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस के मुताबिक, माता कॉलोनी में 17 अगस्त को आकाश नाम के युवक को गोली मारने की घटना के बाद आरोपी अमन और उसका साथी अरुण फरार चल रहे थे.पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी दोबारा किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में इलाके में घूम रहे हैं.

जियाउद्दीन अहमद, ACP कोतवाली (कार्यवाहक) (ETV Bharat)

सूचना के आधार पर विजयनगर पुलिस ने इलाके में अलग-अलग स्थानों पर चेकिंग शुरू की.इसी दौरान CHSP स्कूल के पास पुलिस टीम को मोटरसाइकिल पर दो युवक आते दिखाई दिए. पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन दोनों ने बाइक वापस मोड़कर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. ACP कोतवाली (कार्यवाहक) जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि घायल अमन को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस के अनुसार, आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में मोटरसाइकिल सवार अमन के पैर में गोली लगी.वहीं, उसके साथी अरुण को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और दो अवैध तमंचे बरामद किए हैं.

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पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़
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