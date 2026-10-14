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गाजियाबाद पुलिस की 'शिकायत पेटिका' पहल: कुछ बच्चों ने मांगी सुरक्षा, तो कुछ ने मांगे ज्यादा गेम्स पीरियड और झूले

स्कूलों में खुली शिकायत पेटी के साथ एसीपी कोतवाली उपासना पांडे ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के स्कूलों में छात्राओं की सुरक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए 'शिकायत पेटिका' अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत, ACP कोतवाली नगर ने स्कूलों में लगे कम्प्लेंट बॉक्स से मिली शिकायतों और सुझावों की खुद समीक्षा की. गाजियाबाद पुलिस ने मिशन शक्ति के तहत इस विशेष अभियान को शुरू किया है. इस पहल का मकसद छात्राओं को अपनी समस्याएं और सुझाव बिना किसी हिचकिचाहट के बताने के लिए एक सुरक्षित और गोपनीय ज़रिया देना है. साथ ही महिलाओं की सुरक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है.

पुलिस के मुताबिक, इस पहल के तहत जिले के विभिन्न स्कूलों में शिकायत पेटीका रखवाई जा रही हैं. इन पेटिकाओं में बच्चे अपनी समस्याओं के साथ छोटी-छोटी इच्छाएं भी लिख रहे हैं. शिकायत पेटी से निकली पर्चियों में बच्चों को अलग-अलग तरह की परेशानियां सामने आई है. कुछ बच्चों ने स्कूल की सामान्य व्यवस्थाओं से जुड़ी समस्याएं लिखी तो कुछ ने स्कूल बस से संबंधित शिकायत दर्ज कराई. कुछ पर्चियों में बच्चों ने बताया है कि रास्ते से गुजरते समय उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई व्यक्ति उन्हें देख रहा है.