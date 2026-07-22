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गाजियाबाद पुलिस ने ATM से लूट करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश, लाखों का हेरफेर आया सामने

आरोपियों के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज पाए गए हैं. क्या है पूरा मामला, जानें..

ATM लूटने वाले हाईटेक गैंग का पर्दाफाश
ATM लूटने वाले हाईटेक गैंग का पर्दाफाश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 22, 2026 at 7:30 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि एटीएम और कैश डिपॉजिट मशीन को हैक कर लाखों रुपए का साइबर फ्रॉड कर चुका है. एक मोबाइल एप्लीकेशन, एक स्मार्ट प्लग, एक पेचकस और साइकिल की तार से बनाया गया लोहे का पतला औजार, इन्हीं चार चीजों के दम पर गिरोह बैंक की कैश डिपॉजिट और एटीएम मशीनों से लाखों रुपए उड़ा रहा था.

पुलिस के मुताबिक, ATM और कैश डिपॉजिट मशीनों की पावर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए गिरोह मशीन को हैक कर उसकी कार्य प्रणाली बाधित कर देता था, जिससे नकदी मशीन की ट्रे के ऊपरी हिस्से में फंसी रह जाती थी. इसके बाद ग्राहक के चले जाने के बाद पेचकस और एक अन्य औजार से मशीन खोलकर फंसी हुई नगदी निकाल ली जाती थी.

गिरोह द्वारा रेकी की जाती थी और ऐसे बैंकों के एटीएम को चिह्नित किया जाता था, जोकि कम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में है और परिसर में सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती ना हो. इसके बाद समय निर्धारित कर गिरोह के सदस्य सुबह एटीएम को हैक करते थे. एहसान और सिराज मशीन को हैक करने का काम करते थे, आरिफ और रईस आसपास बाहर खड़े होकर निगरानी रखते थे, ताकि किसी को शक न हो सके.

गाजियाबाद पुलिस ने ATM लूटने वाले गैंग का किया पर्दाफाश (ETV Bharat)

आरोपियों पर कई बैंक एटीएम लूटने के मामले दर्ज: पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने गाजियाबाद के राजेंद्र नगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक कैश डिपॉजिट मशीन से लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है. अपराध से हासिल की गई रकम से दूसरे राज्यों में वारदात करने के लिए स्कॉर्पियो भी खरीदी. वारदात को अंजाम देने के बाद गिरोह के सदस्य इलाका बदल देते थे. इन्होंने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में फ्रॉड किया है.

मशीन से गायब हुई नकदी: राजेंद्र नगर स्थित सरकारी बैंक के शाखा प्रबंधक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 27 से 29 जून के बीच कैश डिपॉजिट मशीन से संदिग्ध तरीके से नकदी गायब हुई है. इसके बाद साहिबाबाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर जांच शुरू की, 21 जुलाई की रात रेलवे स्टेशन साहिबाबाद के पास बने अंडरपास से चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

डीसीपी सिटी ने दी मामले में पुलिस एक्शन की जानकारी: डीसीपी सिटी (कार्यवाहक) एस एन तिवारी ने बताया, एहसान आरिफ, सिराज और रहीश को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों को कब्जे से चार लाख रुपए, स्मार्ट प्लग और मोबाइल फोन और दो गाड़ियां बरामद हुई है. एहसान के खिलाफ दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद में कुल 11 मामले पंजीकृत है, जबकि आरिफ के विरुद्ध थाना साहिबाबाद में आठ मामले दर्ज हैं. सिराज के खिलाफ महाराष्ट्र और यूपी में कुल चार मुकदमा दर्ज हैं, जबकि रहिश खिलाफ दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी में कुल आठ मुकदमे दर्ज है.

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