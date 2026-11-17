गाजियाबाद में गांजा तस्करी के एक नेटवर्क का भंडाफोड़: 80 लाख का गांजा बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और जांच के बाद तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा रहा है.
Published : November 17, 2026 at 8:35 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गाजियाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. क्राइम ब्रांच और मुरादनगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन प्रहार के तहत दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों में कब्जे से करीब 164 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 80 लाख रुपए बताई गई है. तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा ट्रक और कंटेनर भी पुलिस ने बरामद किया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पिछले करीब 8 महीने से गांजे की तस्करी में सक्रिय थे. ये ओडिशा और विशाखापट्टनम से गांजे की खेप लाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सप्लाई करते थे.
पुलिस के मुताबिक, 16 नवंबर की रात क्राइम ब्रांच और मुरादनगर पुलिस की संयुक्त टीम को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर काकड़ा पुलिया से सौदा पुल नहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर चेकिंग शुरू की. रात करीब 11:00 बजे पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर दो लोगों को रोककर तलाशी की. पूछताछ और जांच के दौरान उनकी पहचान प्रवीण त्यागी और अरुण शर्मा के रूप में हुई. तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 164 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ. इसके साथ ही गांजे की तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा कंटेनर भी बरामद किया गया है.
गांजा तस्करी के एक नेटवर्क का भंडाफोड़: पुलिस की पूछताछ में गांजा तस्करी के नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे हुए हैं. पुलिस के मुताबिक, आरोपी प्रवीण त्यागी पिछले करीब 8 महीने से गांजा तस्करी में सक्रिय था. उसने तस्करी के लिए अपने दोस्त योगेंद्र निवासी मेरठ के नाम पर कंटेनर खरीदा था. कंटेनर की किस्त दोनों आरोपी मिलकर भर रहे थे. पिछले करीब 6 महीने से इसी कंटेनर के माध्यम से अवैध रूप गांजे की तस्करी की जा रही थी. प्रवीण और अरुण शर्मा द्वारा ओडिशा और विशाखापट्टनम से अन्य सामान के बीच छुपाकर गांजे की खेप लाई जाती थी. इसके लिए अलग-अलग रास्तों का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे पुलिस की नजरों से बचा जा सके. इसके बाद गाजियाबाद समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में गिरोह के अन्य सदस्यों के माध्यम से गांजे की सप्लाई की जाती थी.
80 लाख का गांजा बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार: पुलिस के मुताबिक, गिरोह का सदस्य अरविंद उर्फ भूरा उड़ीसा और विशाखापट्टनम के स्थानीय तस्करों से गांजे की डील करता था. वहां से गांजे की खेप मंगवाने के बाद उसे अलग-अलग स्थान पर पहुंचाया जाता था. पुलिस जांच में सामने आया है कि अक्टूबर में आरोपियों ने करीब 100 किलो गांजे की खेप मंगवाई थी. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है गिरोह लंबे समय से बड़े स्तर पर इस अवैध कारोबार को संचालित कर रहा था.
किया जाता था मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल: अवैध कारोबार को संचालित करने के लिए आरोपियों की ओर से एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी मदद से पुलिस से बचा जा सके, पहचान और लोकेशन को गोपनीय रख सके. पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों के साथ अन्य साथियों के नाम भी सामने आए हैं, जिसमें कई अन्य लोगों की भूमिका की भी जानकारी मिली है. पुलिस अब गांजे की खेप की सप्लाई किन-किन लोगों को हो रही थी और इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल है, इसकी जांच कर रही है. पुलिस का मानना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और उनके संपर्कों की जांच के बाद तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सकता है.
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पुलिस उपयुक्त ग्रामीण एसएन तिवारी के मुताबिक, ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत क्राइम ब्रांच और थाना मुरादनगर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में अवैध गांजे की तस्करी करने वाले प्रवीण त्यागी और अरुण शर्मा को गिरफ्तार किया गया है. 80 लाख रुपए कीमत के करीब 164 किलोग्राम अवैध गांधी और तस्करी में प्रयुक्त एक ऐसा कैंटर बरामद हुआ है. प्रवीण त्यागी पर विकास के बाद और मेरठ में कुल तीन मुकदमे दर्ज हैं. आरोपी अरुण शर्मा पर मेरठ में तीन मुकदमे दर्ज हैं. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर अवैध कारोबार के नेटवर्क के बारे में पता लगाया जा रहा है.
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