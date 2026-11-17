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गाजियाबाद में गांजा तस्करी के एक नेटवर्क का भंडाफोड़: 80 लाख का गांजा बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

गाजियाबाद में 80 लाख का गांजा बरामद ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गाजियाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. क्राइम ब्रांच और मुरादनगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन प्रहार के तहत दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों में कब्जे से करीब 164 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 80 लाख रुपए बताई गई है. तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा ट्रक और कंटेनर भी पुलिस ने बरामद किया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पिछले करीब 8 महीने से गांजे की तस्करी में सक्रिय थे. ये ओडिशा और विशाखापट्टनम से गांजे की खेप लाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सप्लाई करते थे.

पुलिस के मुताबिक, 16 नवंबर की रात क्राइम ब्रांच और मुरादनगर पुलिस की संयुक्त टीम को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर काकड़ा पुलिया से सौदा पुल नहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर चेकिंग शुरू की. रात करीब 11:00 बजे पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर दो लोगों को रोककर तलाशी की. पूछताछ और जांच के दौरान उनकी पहचान प्रवीण त्यागी और अरुण शर्मा के रूप में हुई. तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 164 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ. इसके साथ ही गांजे की तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा कंटेनर भी बरामद किया गया है.