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गाजियाबाद: मखाना कंपनी की आड़ में चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर, बेरोजगारों से करते थे ठगी, 20 गिरफ्तार

गाजियाबाद पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़ ( ETV Bharat )