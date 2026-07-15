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गाजियाबाद: मखाना कंपनी की आड़ में चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर, बेरोजगारों से करते थे ठगी, 20 गिरफ्तार

अब तक की जांच में एक करोड़ रुपए से अधिक की ठगी सामने आई है, पुलिस के मुताबिक ये रकम ज्यादा भी हो सकती है.

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गाजियाबाद पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 15, 2026 at 6:31 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: बेरोजगार युवाओं को नामी कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले बड़े फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कॉल सेंटर से 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें 17 महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं.

पुलिस के मुताबिक, ये गिरोह पिछले एक साल से सक्रिय था और देश के कई राज्यों के बेरोजगार युवक-युवतियों को अपना शिकार बना चुका था. अब तक की जांच में एक करोड़ रुपए से अधिक की ठगी सामने आई है, जबकि वास्तविक रकम इससे कहीं अधिक होने की आशंका जताई जा रही है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह का मास्टरमाइंड अभिषेक जैन है. जिसने जेसन इंटरनेशनल के नाम से एक फर्म पंजीकृत कर रखी थी. कागजों में यह फॉर्म मखाने के कारोबार से जुड़ी हुई थी. लेकिन इसकी आड़ में फर्जी कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था. इस पूरे नेटवर्क को चलाने में अभिषेक की पत्नी हिना, मामा सुनील जैन, पीयूष जैन, आंचल जैन और सलीम समेत अन्य लोग शामिल थे.

गाजियाबाद में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश (ETV Bharat)

जॉब पोर्टल से चुराते थे डाटा

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, गिरोह सबसे पहले इंटरनेट पर संचालित प्रतिष्ठित जब पोर्टलों और नौकरी उपलब्ध कराने वाली वेबसाइट से बेरोजगार युवाओं का डाटा इकट्ठा करता था. इसके बाद डाटा को कॉल सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों को सौंप दिया जाता था. यहीं से ठगी का सिलसिला शुरू होता था.

कॉल सेंटर में काम करने वाले कर्मचारी बेरोजगार युवाओं को फोन कर दावा करते थे कि उनकी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर उन्हें निजी कंपनियां, सेमी गवर्नमेंट संस्थाओं, कॉल सेंटरों और टेलिकॉम कंपनियों में नौकरी दिलाई जा सकती है. विश्वास जीतने के लिए नौकरी का आकर्षक पैकेज और तत्काल जॉइनिंग का वादा किया जाता था.

युवाओं को झांसे में लेने के बाद पीड़ितों से रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस, इंटरव्यू चार्ज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रांजैक्शन फीस और अन्य मदों के नाम पर अलग-अलग नाम में रकम वसूली जाती थी. पैसे मिलने के बाद गिरोह की ओर से प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम से तैयार किया गया फर्जी नियुक्ति पत्र भेजा जाता था.

नियुक्ति पत्र तक फर्जी बनाकर लोगों को भेज देते थे

पुलिस के मुताबिक फर्जी ऑफर लेटर को इस तरह से तैयार किया जाता था कि देखने वाला आसानी से इसे असली समझ बैठे. जब पीड़ित नियुक्ति पत्र लेकर संबंधित कंपनियों दिए गए पते पर पहुंचते थे तब उन्हें पता चलता था कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और ऐसा कोई नियुक्ति पत्र कंपनी द्वारा नहीं जारी किया गया है.

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पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया (ETV BHARAT)

जांच में सामने आया है कि कॉल सेंटर में काम करने वाले युवाओं को फर्जी पहचान के आधार पर कीपैड मोबाइल फोन और सिम कार्ड उपलब्ध कराए जाते थे ताकि कॉल करने वाले की पहचान सामने ना सके. पुलिस के मुताबिक फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आरोपी सलीम संभालता था. अलग-अलग नंबरों से कॉल कर गिरोह लगातार नए लोगों को निशाना बनाता था. जिससे पीड़ितों को शक ना हो.

12 लैपटॉप, 23 स्मार्टफोन और 47 सिम कार्ड बरामद

पुलिस ने छापेमारी के दौरान कॉल सेंटर से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज बरामद किए हैं. बरामदगी में 12 लैपटॉप, 23 स्मार्टफोन, 14 कीपैड मोबाइल, 47 सिम कार्ड, 16 डेबिट कार्ड, दो क्रेडिट कार्ड विभिन्न बैंक खातों की चेक बुक और पासबुक, प्रिंटर फर्जी वोटर आईडी कार्ड, स्कैनर समेत के महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल हैं. इन सभी सामानों का इस्तेमाल ठगी के पूरे नेटवर्क को संचालित करने में किया जा रहा था.

पुलिस ने मौके से कुल 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनमें 17 महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं. हालांकि, गिरोह के कुछ सदस्य अभी भी फरार हैं. जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है.

डीसीपी सिटी धवल जायसवाल के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में एक करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की पुष्टि हुई है, गिरोह पिछले एक वर्ष से लगातार सक्रिय था और देश के कई राज्यों के बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर ठगी कर चुका है. पुलिस अब तक जप्त किए गए लैपटॉप, मोबाइल फोन, बैंक खाता और डिजिटल रिकॉर्ड की फोरेंसिक जांच करा रही है ताकि वास्तविक रकम, पीड़ितों की संख्या और गिरोह के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके साथ ही अन्य फरार आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी गई है.

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