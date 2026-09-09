गाजियाबाद: हाजी सलमान पर POCSO के तहत केस दर्ज, 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप
हाजी सलमान के खिलाफ नाबालिग बच्ची से कथित तौर पर गलत हरकत के आरोप में POCSO एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया.
Published : September 9, 2026 at 5:55 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: लोनी के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी और धमकी देने के मामले में चर्चा में आए हाजी सलमान की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं. लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने सलमान और उसके साथी तस्लीम के खिलाफ नाबालिग बच्ची से कथित तौर पर गलत हरकत के आरोप में POCSO एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.
लिफ्ट के बहाने गाड़ी में बैठाया
शिकायत के मुताबिक, घटना 3 सितंबर 2026 की रात करीब नौ बजे की बताई गई है. महिला का कहना है कि वह अपनी 11 वर्षीय बेटी के साथ गुरुद्वारे से घर लौट रही थी. इसी दौरान सफेद रंग की एक कार उनके पास आकर रुकी. कार में तीन लोग सवार थे. आरोप है कि कार में मौजूद सलमान और तस्लीम ने उन्हें घर छोड़ने की बात कहते हुए गाड़ी में बैठने को कहा. महिला और उसकी बेटी ने मना किया तो कथित तौर पर दोनों को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया गया.
डर के कारण नहीं की शिकायत
शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों ने विरोध के बावजूद गाड़ी को जंगल की ओर ले गए. महिला के मुताबिक, रास्ते में उसके और उसकी बेटी के साथ मारपीट की गई तथा बेटी के साथ गलत हरकत की गई. महिला ने पुलिस को दी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर आरोपियों ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने घटना के बारे में किसी को बताया तो दोनों को जान से मरवा दिया जाएगा. इसके बाद कथित तौर पर महिला और उसकी बेटी को रास्ते में छोड़कर आरोपी फरार हो गए.
महिला के मुताबिक, घटना के बाद वह और उसकी बेटी काफी डर गए थे, इसलिए तत्काल पुलिस में शिकायत नहीं की. बाद में उन्हें पता चला कि सलमान को एक अन्य मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इसके बाद उन्होंने लोनी बॉर्डर थाने पहुंचकर शिकायत दी.
पुलिस के मुताबिक, शिकायत के आधार पर सलमान और तस्लीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. नाबालिग का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है और मामले की जांच की जा रही है.
बता दें कि हाजी सलमान को लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को कथित तौर पर धमकी देने और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में पुलिस ने 8 सितंबर 2026 को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार किया था. पुलिस के अनुसार, सलमान पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. अब उसके खिलाफ नाबालिग से जुड़े इस नए मामले में POCSO एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपों की जांच कर रही है.
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