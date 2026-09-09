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गाजियाबाद: हाजी सलमान पर POCSO के तहत केस दर्ज, 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप

नई दिल्ली/गाजियाबाद: लोनी के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी और धमकी देने के मामले में चर्चा में आए हाजी सलमान की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं. लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने सलमान और उसके साथी तस्लीम के खिलाफ नाबालिग बच्ची से कथित तौर पर गलत हरकत के आरोप में POCSO एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

लिफ्ट के बहाने गाड़ी में बैठाया

शिकायत के मुताबिक, घटना 3 सितंबर 2026 की रात करीब नौ बजे की बताई गई है. महिला का कहना है कि वह अपनी 11 वर्षीय बेटी के साथ गुरुद्वारे से घर लौट रही थी. इसी दौरान सफेद रंग की एक कार उनके पास आकर रुकी. कार में तीन लोग सवार थे. आरोप है कि कार में मौजूद सलमान और तस्लीम ने उन्हें घर छोड़ने की बात कहते हुए गाड़ी में बैठने को कहा. महिला और उसकी बेटी ने मना किया तो कथित तौर पर दोनों को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया गया.

डर के कारण नहीं की शिकायत

शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों ने विरोध के बावजूद गाड़ी को जंगल की ओर ले गए. महिला के मुताबिक, रास्ते में उसके और उसकी बेटी के साथ मारपीट की गई तथा बेटी के साथ गलत हरकत की गई. महिला ने पुलिस को दी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर आरोपियों ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने घटना के बारे में किसी को बताया तो दोनों को जान से मरवा दिया जाएगा. इसके बाद कथित तौर पर महिला और उसकी बेटी को रास्ते में छोड़कर आरोपी फरार हो गए.