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गाजियाबाद में 40 करोड़ की प्रॉपर्टी ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 33 लाख के जेवर और 5 लाख नकद बरामद

प्रॉपर्टी ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद पुलिस ने रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर लोगों से करीब 40 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य मास्टरमाइंड नितिन शर्मा उर्फ दीपक शर्मा को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ठगी की रकम से खरीदे गए करीब 33 लाख रुपये के आभूषण और पांच लाख की नकदी बरामद की है. इस मामले में अब तक कुल 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि पुलिस द्वारा विभिन्न बैंक खातों में करीब डेढ़ करोड़ रुपये फ्रीज़ कराए गए हैं.

पुलिस के मुताबिक, 27 जून 2026 को पुलिस कमेस्ट्रेट गाजियाबाद में 35 से 40 निवेशकों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि नंदग्राम थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी मालिकों द्वारा फ्लैट और दुकान की बुकिंग के नाम पर उनसे मोटी रकम ली गई. जब निवेशक अपने फ्लैट की जानकारी देने पहुंचे तो मालिकों ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि कंपनी को कोई पैसा नहीं मिला है और न ही उनके नाम से कोई बुकिंग दर्ज है.