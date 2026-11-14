गाजियाबाद में 40 करोड़ की प्रॉपर्टी ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 33 लाख के जेवर और 5 लाख नकद बरामद
गाजियाबाद पुलिस ने प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : November 14, 2026 at 6:27 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद पुलिस ने रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर लोगों से करीब 40 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य मास्टरमाइंड नितिन शर्मा उर्फ दीपक शर्मा को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ठगी की रकम से खरीदे गए करीब 33 लाख रुपये के आभूषण और पांच लाख की नकदी बरामद की है. इस मामले में अब तक कुल 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि पुलिस द्वारा विभिन्न बैंक खातों में करीब डेढ़ करोड़ रुपये फ्रीज़ कराए गए हैं.
पुलिस के मुताबिक, 27 जून 2026 को पुलिस कमेस्ट्रेट गाजियाबाद में 35 से 40 निवेशकों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि नंदग्राम थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी मालिकों द्वारा फ्लैट और दुकान की बुकिंग के नाम पर उनसे मोटी रकम ली गई. जब निवेशक अपने फ्लैट की जानकारी देने पहुंचे तो मालिकों ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि कंपनी को कोई पैसा नहीं मिला है और न ही उनके नाम से कोई बुकिंग दर्ज है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT का गठन किया गया था. जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने दो कंपनियों के नाम से फर्जी प्रोजेक्ट दिखाकर लोगों को मोटे मुनाफे और सस्ते दामों का लालच दिया था. लोगों से निवेश करने के बाद उन्हें असली कागजात के बजाय फर्जी दस्तावेज थमा दिये गए थे.
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आरोपी नितिन शर्मा उर्फ दीपक शर्मा ने अपने सहयोगियों और कंपनी मालिकों संदीप कुमार गुप्ता, प्रवीण गुप्ता आदि के साथ मिलकर इस लूट के इस षड्यंत्र को अंजाम दिया गया. जांच में सामने आया है कि अलग-अलग नाम और मोबाइल नंबर से खुलवाए गए फर्जी बैंक खातों में ठगी की रकम मंगवाई गई. पैसों का कोई सुराग न रहे इसके लिए रकम को विभिन्न खातों में घूमने के बाद अलग-अलग ज्वेलर्स से सोना चांदी और कीमती सामान खरीदा गया.
पुलिस द्वारा की गई फाइनेंशियल ट्रेल की जांच में स्पष्ट हुआ है कि शुरुआत में खुद को निर्दोश बताने वाले कंपनी के मुख्य मालिकों और उनके परिवार के सदस्यों की भी इस साजिश में सक्रिय भागीदारी रही है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी नितिन शर्मा का लंबा अपराधी के इतिहास है और पड़ोसी राज्यों में भी उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है. पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की सुसंगत धाराओं के साथ-साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है. मामले में 12 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजकरण नैय्यर के मुताबिक़, सर्विलांस टीम नगर जोन और एसआईटी नंदग्राम टीम द्वारा फ्लैट और दुकान की बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी के मुकदमे में वांछित पचास हज़ार के इनामी नितिन शर्मा उर्फ दीपक शर्मा को गिरफ़्तार किया गया है. मामले में पूर्व में 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.
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