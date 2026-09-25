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गाजियाबाद: डेटिंग ऐप पर दोस्ती और क्लब में वसूली, पुलिस ने ब्लैकमेलिंग गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार

गाजियाबाद पुलिस ने डेटिंग ऐप के माध्यम से ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह के चार सदस्य को दबोचा है.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 25, 2026 at 8:40 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच ने डेटिंग ऐप के माध्यम से ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस के मुताबिक, गिरोह के सदस्य विभिन्न डेटिंग एप्लीकेशन पर लड़कियों के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाते थे. इसके बाद युवकों से चैट कर दोस्ती बढ़ाई जाती थी और मुलाकात के लिए उन्हें राजनगर स्थित एक क्लब में बुलाया जाता था. पुलिस ने इस मामले में गिरोह के चार सदस्यों राहुल गुप्ता, मोहित, मणिकांत और विशाल को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के कब्जे से चार मोबाइल फोन और एक कार बरामद की गई है. पूछताछ में सामने आए घटनाक्रम के मुताबिक, गिरोह का तरीका सोशल मीडिया और विभिन्न डेटिंग एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फ़साने पर आधारित था. गिरोह के सदस्य पहले डेटिंग एप्लीकेशन पर लड़कियों के नाम से फर्जी प्रोफाइल तैयार करते थे. फिर कुछ वक्त तक बातचीत के बाद युवकों को मिलने के लिए राजनगर स्थित एक क्लब बुलाते थे.

अमित सक्सेना, एसीपी क्राइम गाजियाबाद (ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक वहां अलग-अलग लड़कियों के साथ उनकी मुलाकात कराई जाती थी. जिसके बाद रेस्टोरेंट में खाने-पीने के साथ ड्रिंक और अन्य महंगे सामान का आर्डर कराया जाता था. पुलिस के मुताबिक, गिरोह की ठगी का महत्वपूर्ण हिस्सा गया था कि मुलाकात के दौरान युवकों से भारी मात्रा में महंगे आइटम्स ऑर्डर कराए जाते थे. ऑर्डर केवल सामान्य खर्चे से कई गुना अधिक बनाया जाता था. जिसके बाद बिल का भुगतान करने के लिए युवक पर दबाव बनाया जाता था.

पुलिस के मुताबिक यदि युवक भुगतान करने में आनाकानी करता था, तो आरोपी वीडियो वायरल करने को लेकर डराते धमकाते थे. आरोपी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और उस रकम को वसूलने का काम करते थे. फिर बाद में वसूली गई रकम को आपस में बांट लिया जाता था. पूछताछ में सामने आया है कि क्लब का संचालन इसी तरह की ठगी की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था. करीब एक महीने से क्लब का संचालन हो रहा था और इसी दौरान कई लोगों को ठगी का शिकार बनाने की बात सामने आई है.

फिलहाल, पुलिस द्वारा अब यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि अब तक इस गिरोह द्वारा कितने लोगों को निशाना बनाया गया है. एसीपी क्राइम अमित सक्सेना के मुताबिक, गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस डिजिटल लेनदेन, मोबाइल चैट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है.

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