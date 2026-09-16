गाजियाबाद में 50 लाख की नकली दवाएं और सप्लीमेंट के साथ पांच आरोपी गिरफ्तार
गाजियाबाद पुलिस ने नकली सप्लीमेंट और एलोपैथिक दवाएं तैयार कर बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया है.
Published : September 16, 2026 at 9:17 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: शालीमार गार्डन थाना पुलिस और ट्रांस हिंडन जॉन की स्वाट टीम ने फर्जी तरीके से सप्लीमेंट और एलोपैथिक दवाइयां तैयार कर धोखाधड़ी से बचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 50 लाख रुपए कीमत के फर्जी सप्लीमेंट, एलोपैथिक दवाइयां, पैकिंग सामग्री और फर्जी लेबल बरामद किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक, आरोपी नामी कंपनी के नाम और मोनोग्राम का इस्तेमाल कर नकली उत्पाद तैयार करके ऊंचे दामों पर बेचते थे.
पुलिस के मुताबिक, 15 सितंबर 2026 को ट्रांस हिंडन जॉन की स्वाट टीम और थाना शालीमार गार्डन पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग फर्जी तरीके से सप्लीमेंट और एलोपैथिक दवाइयां तैयार कर उनके अवैध बिक्री कर रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिलीप पांडे, वीरभान उर्फ रवि, रोहित बक्शी, लड्डू हनी, कुलश्रेष्ठ और आर्यन के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ थाना शालीमार गार्डन में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.
पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि दवाओं और फूड प्रोडक्ट्स के कच्चे माल, प्रिंटिंग, लेबल प्रिंटेड, मोनो कार्टन और खाली प्लास्टिक की शीशियां दिल्ली के मोहित और आदिल नाम के लोगों से ली जाती थी. इसके बाद कच्चे माल की पैकिंग कर उसे तैयार उत्पाद का रूप दिया जाता था. तैयार किए गए उत्पादों पर विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के फर्जी लेबल और मोनोग्राम लगाए जाते थे. इसके बाद इन्हें आम लोगों को ऊंचे दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जाता था.
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी विजयनगर गाजियाबाद में न्यूट्रिशन वर्ल्ड और न्यूट्रिशन अड्डा के नाम से दुकान चलाते थे. फर्जी तरीके से तैयार किए गए सप्लीमेंट और अन्य उत्पादों को इन्हीं माध्यमों से बचने की बात सामने आई है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 50 लाख रुपए का कच्चा माल बरामद किया है. बरामदगी में विभिन्न प्रकार के सप्लीमेंट और एलोपैथिक दवाइयां के साथ पैकिंग सामग्री भी शामिल है.
डीसीपी सिटी धवल जायसवाल के मुताबिक, पूछताछ के दौरान सप्लीमेंट और दवाओं की पैकिंग से जुड़े अन्य लोगों और सप्लाई नेटवर्क के बारे में भी और जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है. कहां-कहां यह दवाइयां सप्लाई होती थी. इस पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है.
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