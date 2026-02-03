गाजियाबाद: गंजा कहकर चिढ़ाती थी पत्नी, 50 हजार में दी हत्या की सुपारी, पति समेत 5 आरोपी गिरफ्तार
गाजियाबाद पुलिस ने पति समेत हत्या के प्रयास मामले में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : February 3, 2026 at 7:55 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में एक पति ने घरेलू झगड़ों के चलते अपनी ही पत्नी की हत्या करवाने की साजिश रच डाली. हैरानी की बात यह है कि वारदात के बाद खुद पति थाने पहुंचा और पड़ोसियों पर साजिश रचने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया. लेकिन, पुलिस जांच में मामला पलट गया और साजिश का मास्टरमाइंड पति ही निकाल गया. फिलहाल, पुलिस ने पति समेत हत्या के प्रयास में शामिल कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस के मुताबिक, पति और पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. घर पर अक्सर दोनों के बीच लड़ाइयां होती रहती थी. पत्नी अक्सर पति को गंजा कहकर चिढ़ाती थी. वहीं, पति पत्नी के चरित्र पर भी शक करता था. पति को लगता था कि पत्नी के अवैध संबंध है. धीरे-धीरे शक और गुस्सा इतना बढ़ता गया कि पत्नी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया.
पति ने पत्नी की हत्या करवाने के लिए दो बार प्रयास किया था, लेकिन असपल रहे. पति ने फिर तीसरी बार पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाई. आरोपी पति ने विनीत, राज और अर्जुन के साथ मिलकर विभोर से पिस्तौल खरीदी. पति ने विनीत को पत्नी की हत्या करने के लिए योजना के बारे में बताया. 50 हजार में डील तय हुई. ₹15000 एडवांस पेमेंट किया गया. पति 25 जनवरी 2026 पत्नी को बाजार लेकर जाने के बहाने मोटरसाइकिल पर बैठाकर घर से निकला. विनीत को बताई गई योजना के मुताबिक बाजार से लौट के दौरान विनीत ने पत्नी को गोली मार दी.
डीसीपी ग्रामीण एस एन तिवारी के मुताबिक, "वादी मुकदमा पति द्वारा ही आपराधिक षडयंत्र कर पत्नी पर गोली चलवाई गई थी और पड़ोसियों को मुकदमे में झूठा फसाने के उद्देश्य से लोनी बॉर्डर थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था. मामले का खुलासा करते हुए विनीत राजपूत, विभोर शर्मा, हरिशंकर, राज बैसला और अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है. विभोर शर्मा पेशेवर अपराधी है. विभोर के खिलाफ गाजियाबाद और दिल्ली में कल 20 मुकदमे दर्ज हैं. अन्य आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है."
