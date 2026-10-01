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गाजियाबाद में 10 हजार के चालान का खौफ, एक हफ्ते में 17,685 वाहनों के PUC सर्टिफिकेट जारी

एक हफ्ते में 17,685 ने PUC सर्टिफिकेट बनवाएं ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में No PUC-No Fuel व्यवस्था लागू होने से पहले ही इसका असर दिखाई देने लगा है. वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने पर कार्रवाई और पेट्रोल पंप पर ईंधन को लेकर सख्ती के बीच वाहन मालिक अपने दस्तावेज दुरुस्त कराने में जुट गए हैं. 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच जिले में 17,685 वाहनों के PUC सर्टिफिकेट जारी किए गए. यानी हर दिन औसतन करीब 2,526 वाहनों ने प्रदूषण जांच कराकर वैध प्रमाण पत्र हासिल किया.