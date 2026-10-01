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गाजियाबाद में 10 हजार के चालान का खौफ, एक हफ्ते में 17,685 वाहनों के PUC सर्टिफिकेट जारी

PUC प्रमाणपत्र नहीं होने पर कार्रवाई व पेट्रोल पंप पर सख्ती के बीच हर दिन करीब 2,526 वाहनों ने प्रमाण पत्र हासिल किया.

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एक हफ्ते में 17,685 ने PUC सर्टिफिकेट बनवाएं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 1, 2026 at 5:28 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में No PUC-No Fuel व्यवस्था लागू होने से पहले ही इसका असर दिखाई देने लगा है. वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने पर कार्रवाई और पेट्रोल पंप पर ईंधन को लेकर सख्ती के बीच वाहन मालिक अपने दस्तावेज दुरुस्त कराने में जुट गए हैं. 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच जिले में 17,685 वाहनों के PUC सर्टिफिकेट जारी किए गए. यानी हर दिन औसतन करीब 2,526 वाहनों ने प्रदूषण जांच कराकर वैध प्रमाण पत्र हासिल किया.

नियमों की सख्ती का असर

नियमों की सख्ती का असर अब गाजियाबाद की सड़कों पर दिखाई देने लगा है. बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी पीयूसी सर्टिफिकेट के वाहन चलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई और पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलने की व्यवस्था के बाद वाहन मालिक तेजी से अपने वाहन से संबंधित दस्तावेज को दुरुस्त कर रहे हैं. जिले में महज एक सप्ताह के भीतर 17,685 PUC प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं. यानी कि औसतन हर दिन करीब 2526 वाहनों ने प्रदूषण जांच कर कर वैध प्रमाण पत्र हासिल किए हैं. परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच 17,685 वाहनों के PUC प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं.

दरअसल, परिवहन विभाग और पूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से 1 अक्टूबर से गाजियाबाद में No PUC नो फ्यूल व्यवस्था लागू की है. इस व्यवस्था को लागू करने से पहले लोगों को जागरुक भी किया गया था. साथ इस व्यवस्था के तहत पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले ऐसे वाहनों का चालान भी किया जाना है जिनके पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है. पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने पहुंचने पर चालान से बचने के लिए अब लोग सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं.

अशोक श्रीवास्तव, ARTO प्रशासन (ETV Bharat)

हालांकि, परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी पेट्रोल पंप पर वैध PUC ना होने की स्थिति में चालान करने की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया. ARTO प्रशासन अशोक श्रीवास्तव के मुताबिक, अभी हम लोगों को जागरुक कर रहे हैं, ताकि लोग PUC सर्टिफिकेट बनवाएं. अगले हफ्ते से हम पेट्रोल पंप पर चालान करने की कार्रवाई शुरू कर देंगे. मिली जानकारी के मुताबिक, खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से बनाए गए APPLICATION में पेट्रोल पंप पर जब सेल्समैन किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर अपलोड करेगा तो वाहन के वैध PUC सर्टिफिकेट की स्थिति का पता चल सकेगा. वैध PUC सर्टिफिकेट ना होने की स्थिति में APPLICATION के माध्यम से इसकी जानकारी परिवहन विभाग के पास पहुंचेगी और परिवहन विभाग द्वारा संबंधित वाहन का चालान कर दिया जाएगा.

जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी के मुताबिक, विभाग की टीम लगातार ग्राउंड पर जाकर पेट्रोल पंप का निरीक्षण कर रही है यदि किसी पेट्रोल पंप पर नियमों की अनदेखी पाई जाती है और बिना वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होने की स्थिति में ईंधन दिया जाता है तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी. पूर्ति विभाग द्वारा इस पहल को धरातल पर उतरने के लिए सभी 129 पेट्रोल पंप संचालको और कर्मचारियों के मोबाइल फोन में एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराया गया है. 15 सितंबर से 30 सितंबर तक पेट्रोल पंप संचालक को और कर्मचारियों को एप्लीकेशन को किस तरह से इस्तेमाल करना है इस बारे में प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया गया है.

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