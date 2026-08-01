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गाजियाबाद मर्डर केस: लिव-इन पार्टनर की हत्या के बाद शव के साथ फोटो मिली, आरोपी गिरफ्तार

गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में आरोपी ने महिला साथी की गला दबाकर हत्या कर दी.

Ram Kishan, ACP Loni
राम किशन, एसीपी लोनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 1, 2026 at 2:04 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्‍ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में महज 10 दिन पुरानी रिलेशनशिप का अंत दर्दनाक वारदात के रूप में हुआ. आरोपी ने महिला साथी की गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद शव के साथ मोबाइल से तस्वीर भी खींची और कमरे को बंद बाहर से बंद कर फरार हो गया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, निगरानी, सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है. इसमें मृतका के शव के साथ ली गई तस्वीर मिली है. घटना 30 जुलाई 2026 की है.

पुलिस के मुताबिक, बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी पवन कुमार अपनी पत्नी की मौत के बाद गांव की रहने वाली महिला साथी के संपर्क में आया था. कुछ समय पहले दोनों गाजियाबाद पहुंचे थे और ट्रॉनिका सिटी की पूजा कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे. मृतका अपनी छोटी बेटी के साथ गाजियाबाद आई थी. जबकि आरोपी ने अपनी दो बेटियों को बिहार में अपनी बहन के पास छोड़ रखा था.जांच में सामने आया है कि आरोपी अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन महिला साथी इसके लिए तैयार नहीं थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था. आरोपी को यह भी शक था कि महिला साथी मोबाइल पर दूसरे लोगों से ज्यादा बात करती है, जिससे दोनों के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था.

राम किशन, एसीपी लोनी (ETV Bharat)

गुस्से में दबाया महिला साथी का गला

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि 24 जुलाई की रात दोनों कमरे में मौजूद थे. बातचीत के दौरान उसने फिर अपनी बेटियों को गाजियाबाद बुलाकर साथ रखने की बात की. इस पर दोनों के बीच कहा सुनी शुरू हो गई. विवाद बढ़ने पर गुस्से में उसने महिला साथी का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.हत्या के बाद आरोपी ने अपने मोबाइल फोन से मृतका के शव के साथ तस्वीर खींची. पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने यह तस्वीर बाद में देखने के लिए ली थी. इसके बाद देर रात लोगों की आवाजाही कम होने पर वह कमरे की बाहर से कुंडी लगाकर और मुख्य गेट पर ताला बंद कर मौके से फरार हो गया.

घटना की सूचना मिलने पर ट्रॉनिका सिटी पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली. जांच के दौरान मिले साक्ष्‍य के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके कब्जे से मोबाइल फोन में हत्या के बाद सबके साथ ली गई तस्वीर मिली है. लोनी के एसीपी, राम किशन के मुताबिक, ट्रॉनिका सिटी पुलिस द्वारा पवन कुमार को गिरफ्तार किया गया है. पवन कुमार मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है. गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र के पूजा कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था. पवन कुमार के मोबाइल फोन से मृतका के शव की फोटो बरामद हुई है. मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.

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