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गाजियाबाद: NH-9 के फुटओवर ब्रिज पर मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, चेहरे पर चोट के निशान

सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना वेव सिटी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं.

गाजियाबाद में अज्ञात व्यक्ति का मिला शव
गाजियाबाद में अज्ञात व्यक्ति का मिला शव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 1, 2026 at 2:15 PM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में दिल्ली हापुड़ रोड स्थित फुटओवर ब्रिज पर गुरुवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया. सुबह करीब 8:40 पर पुलिस को PRV के माध्यम से फुट ओवर ब्रिज के ऊपर शव के पड़े होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही थाना वेव सिटी पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया.

पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया. टीम ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं और शव की स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की है. फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस द्वारा मृतक की शिनाख्त के लिए आसपास के क्षेत्र में जानकारी जुटाई जा रही है.

सहायक पुलिस आयुक्त वेव सिटी प्रियाश्री पाल (ETV Bharat)

फिलहाल, पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगाले जा रहे है. ताकि पता लगाया जा सके व्यक्ति फुटओवर ब्रिज तक कैसे पहुंचा और घटना से पहले उसके साथ कौन-कौन लोग मौजूद थे. पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है.

सहायक पुलिस आयुक्त वेव सिटी प्रियाश्री पाल के मुताबिक़, गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 को को सुबह करीब 08:40 बजे के आसपास PRV के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि फुटओवर ब्रिज दिल्ली-हापुड़ रोड, थाना वेव सिटी पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव फुटओवर ब्रिज के ऊपर पड़ा हुआ है. इस सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना वेव सिटी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया. शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं, आसपास के फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं. शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही की जा रही है एवं पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है. अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है.

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