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गाजियाबाद: NH-9 के फुटओवर ब्रिज पर मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, चेहरे पर चोट के निशान

गाजियाबाद में अज्ञात व्यक्ति का मिला शव ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में दिल्ली हापुड़ रोड स्थित फुटओवर ब्रिज पर गुरुवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया. सुबह करीब 8:40 पर पुलिस को PRV के माध्यम से फुट ओवर ब्रिज के ऊपर शव के पड़े होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही थाना वेव सिटी पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया.