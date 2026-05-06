गाजियाबाद में हत्या का खुलासा: संपत्ति विवाद में बेटे ने रची थी साजिश, दो गिरफ्तार
आरोपी की सहयोगी को लोनी से गिरफ्तार किया गया है. वहीं एक आरोपी मामले में अब भी फरार है.
Published : May 6, 2026 at 8:22 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के लोनी थाना पुलिस ने बीते दिनों हुई हत्या की सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी समेत दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है. हालांकि एक अन्य आरोपी की अभी भी तलाश जारी है. पुलिस के मुताबिक हत्या की साजिश मृतक के बेटे ने संपत्ति विवाद के चलते रची थी.
हत्या का खुलासा करते हुए सहायक पुलिस आयुक्त सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि गत 11 अप्रैल को नसरीन पत्नी अजमुद्दीन उर्फ तन्ना ने अपने पति अजीजुद्दीन उर्फ नन्ना की हत्या की सूचना दी थी. शिकायत के आधार पर थाना लोनी में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई. उन्होंने बताया कि घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीमों का गठन कर साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज व सर्विलांस के माध्यम से जांच की गई. जांच में सामने आया कि मृतक के बेटे बिलाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है.
एसीपी के अनुसार मुख्य आरोपी बिलाल को महाराष्ट्र से ट्रांजिट रिमांड पर गाजियाबाद लाया गया. वहीं, उसकी सहयोगी शबाना पत्नी मुजाकिम को लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है. मामले में एक अन्य आरोपी निसार अंसारी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.
पुलिस पूछताछ में आरोपी बिलाल ने बताया कि उसके माता-पिता ने उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया था. उसे किसी प्रकार की आर्थिक मदद भी नहीं मिल रही थी. इसी बात से नाराज होकर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पिता की हत्या की योजना बनाई और वारदात को अंजाम दिया. हत्या के बाद शव को छिपाने का भी प्रयास किया गया. पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ ही फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. मामले में घोषित 20 हजार रुपये के इनाम की राशि नियमानुसार गिरफ्तारी करने वाली टीम को दी की जाएगी.
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