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गाजियाबाद में हत्या का खुलासा: संपत्ति विवाद में बेटे ने रची थी साजिश, दो गिरफ्तार

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के लोनी थाना पुलिस ने बीते दिनों हुई हत्या की सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी समेत दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है. हालांकि एक अन्य आरोपी की अभी भी तलाश जारी है. पुलिस के मुताबिक हत्या की साजिश मृतक के बेटे ने संपत्ति विवाद के चलते रची थी.

हत्या का खुलासा करते हुए सहायक पुलिस आयुक्त सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि गत 11 अप्रैल को नसरीन पत्नी अजमुद्दीन उर्फ तन्ना ने अपने पति अजीजुद्दीन उर्फ नन्ना की हत्या की सूचना दी थी. शिकायत के आधार पर थाना लोनी में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई. उन्होंने बताया कि घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीमों का गठन कर साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज व सर्विलांस के माध्यम से जांच की गई. जांच में सामने आया कि मृतक के बेटे बिलाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है.

सिद्धार्थ गौतम, सहायक पुलिस आयुक्त लोनी (ETV Bharat)

एसीपी के अनुसार मुख्य आरोपी बिलाल को महाराष्ट्र से ट्रांजिट रिमांड पर गाजियाबाद लाया गया. वहीं, उसकी सहयोगी शबाना पत्नी मुजाकिम को लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है. मामले में एक अन्य आरोपी निसार अंसारी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.