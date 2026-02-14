गाजियाबाद: ₹2 की बोतल से बनेगा ₹200 के प्रोडक्ट, निगम ने शुरू किया ग्लास अपसाइकलिंग सेंटर
उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी नगर निगम ने ग्लास एपसाइकलिंग सेंटर की शुरुआत की गई है.
Published : February 14, 2026 at 5:08 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद नगर निगम में शहर में कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए Glass upcycling center की शुरुआत की है. इस पहल के तहत बाजार में इस्तेमाल के बाद कबाड़ में मात्र ₹2 में बिकने वाली शराब की खाली कांच की बोतलों को अपसाइकिल कर करीब ₹200 तक के आकर्षक और उपयोगी उत्पादों में बदल जाएगा. इस पहल के पीछे नगर निगम का उद्देश्य न सिर्फ ग्लास वेस्ट कनिष्ठतारण करना है बल्कि इससे रोजगार और आय के नए अवसर में भी परिवर्तित करना है.
निगम के अधिकारियों के मुताबिक शहर में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कक्षा की बोतले कूड़े के रूप में निकलती है. आमतौर पर इन बोतलों को कबड्डी ₹2 प्रति बोतल के हिसाब से खरीदते हैं. अपसाइकलिंग केंद्र में अब इन्हीं बोतलों को साफ कर काट चैट कर और डिजाइनिंग के माध्यम से सजावटी लैंप गार्डन लाइट फूलदान कैंडल ग्लास सेट आदि गिफ्ट आइटम में तैयार किया जाएगा.
गाजियाबाद में वेस्ट टू वेल्थ की मुहिम: नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक के मुताबिक ग्लास अपसाइकलिंग केंद्र की शुरुआत की गई है. शहर से निकलने वाले ग्लास वेस्ट कि अपसाइकलिंग करके विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाएंगे. तैयार उत्पादों को ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर बाजार में बेचा जाएगा. नगर निगम गाजियाबाद प्रदेश का पहला नगर निगम है जिसने वेस्ट टू वेल्थ की इस मुहिम को धरातल पर उतारा है. जहां एक तरफ ग्लास वेस्ट को उपयोग में लाया जा सकेगा तो वहीं दूसरी तरफ इससे रोजगार भी सृजित होंगे. फिलहाल, बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इससे रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं. प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर मिलेंगे.
गाजियाबाद नगर निगम का ग्लास एपसाइकलिंग सेंटर: पांडमैन ऑफ इंडिया रामवीर तंवर ने बताया, उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी नगर निगम ने ग्लास एपसाइकलिंग सेंटर की शुरुआत की गई है. ग्लास अपसाइकलिंग सेंटर काफी कारगर साबित होगा. इससे पर्यावरण को सीधा फायदा पहुंचेगा, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार मिलेगा और नगर निगम के कचरे में मौजूद ग्लास का ठीक से निस्तारण हो सकेगा. इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और हमें उम्मीद है कि आगे इस तरह के नए स्टार्टअप स्थापित होंगे.
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ डिज़ाइन से नेहमत मोंगिया ने सेरेमिक और ग्लास डिजाइनिंग में मास्टर्स की पढ़ाई की है. ग्लास का साइकलिंग सेंटर में विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किया जा रहे हैं. अपसाइकलिंग सेंटर में तैयार हो रही तमाम उत्पादों को नेहमत मोंगिया द्वारा डिजायन किया गया है. नेहमत की देखरेख में ही अपसाइकलिंग सेंटर का संचालन किया जा रहा है.
वेस्ट ग्लास से विभिन्न प्रकार के उत्पाद: नेहमत मोंगिया बताती हैं कि पिछले दो वर्षों से हम कैसे वेस्ट ग्लास को विभिन्न उत्पादों में तैयार कर सकते हैं, इस पर काम कर रहे थे. वेस्ट ग्लास से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने के लिए हमने अपने स्पेशलाइज्ड कटिंग टूल डेवलप किए हैं. ग्लास अप साइकलिंग सेंटर शुरू करने की पीछे हमारा मकसद वेस्ट ग्लास से विभिन्न उत्पाद बनाना है और विभिन्न सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है. सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को हमने विशेष ट्रेनिंग उपलब्ध कराई है.
वेस्ट ग्लास से तैयार किए गए उत्पादों के बारे में बताते हुए नेहमत मोंगिया ने कहा, हमारे उत्पाद न सिर्फ सामान्य उत्पादों की तुलना में सस्ते हैं बल्कि दिखने में भी काफी बेहतर है. वेस्ट ग्लास से हमने प्लांटर्स, कैंडल्स, कप्स तैयार किए हुए हैं. हमने शहर वासियों से अपील की है कि यदि ग्लास वेस्ट उनके पास मौजूद है तो वह अपसाइकलिंग सेंटर पर हमें उपलब्ध करा सकते हैं. हम चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में सभी लोग अपना योगदान दें. अभी हम प्रतिदिन 100 उत्पाद तैयार कर रहे हैं लेकिन अगर हमें कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है तो हम कैपेसिटी को 1000 उत्पाद प्रतिदिन तक बढ़ा सकते हैं. फिलहाल आप साइकलिंग सेंटर में कुल 10 लोग काम कर रहे हैं.
मार्केट में डिमांड क्रिएट करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहे हैं. विभिन्न कंपनियां को प्रोडक्ट भेजे गए हैं ताकि वह अपनी गिफ्टिंग में इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकें. कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी टाइप किया गया है जहां पर विभिन्न प्रकार की सस्टेनेबल उत्पादों की बिक्री होती है. नगर निगम द्वारा भी उत्पादों को बड़े स्तर पर बेचने में सहयोग किया जा रहा है.Conclusion:
यह भी पढ़ें: