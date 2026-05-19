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सार्वजनिक स्थानों से हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते, SC के फैसले पर बोले अतुल गर्ग - इंसानियत के नाते ये कदम बेहद महत्वपूर्ण

आवारा कुत्तों के SC के आदेश का गाजियाबाद सांसद ने किया स्वागत ( ETV Bharat )

गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है. उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं. इंसानियत के नाते ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है. संसद में भी आवारा कुत्तों के आतंक का मुद्दा मेरे द्वारा उठाए जा चुका है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्कूल, अस्पताल और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने के 7 नवंबर 2025 के अपने आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर कुत्तों के काटने की घटनाओं पर रोक नहीं लगी, तो इससे आम लोगों की जिंदगी बहुत बुरी स्थिति में पहुंच सकती है, जहां डार्विन का "सबसे फिट इंसान ही जिंदा रहेगा" का सिद्धांत सार्वजनिक स्थानों का नियम बन जाएगा.

सांसद अतुल गर्ग का कहना है कि आवारा कुत्तों की आतंक से किसी एक शहर के लोग नहीं बल्कि देशभर के लोग पीड़ित हैं. मेरे अपने मोहल्ले में करीब 15 लोग कैसे हैं, जिन्हें कुत्ते काट चुके हैं. गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो अक्सर लोग उसे छोड़ देते हैं. गाय के लिए भी शेल्टर होम बने हुए हैं. ठीक इसी तरह आवारा कुत्तों को भी शेल्टर होम में रखा जा सकता है.

आवारा कुत्तों के आतंक लगातार बढ़ रहे

सांसद ने कहा, आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. आवारा कुत्तों का आतंक किसी एक इलाके की समस्या नहीं, बल्कि हर शहर में लोग इस आतंक से पीड़ित हैं. सुबह को मॉर्निंग वॉक पर जाने से डर लगता है. मॉर्निंग वॉक पर जाने की सोचता हूं, लेकिन मन में डर बना रहता है कि कहीं कोई कुत्ता न काट ले. उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद हालात बेहतर होंगे.

बता दें कि गाजियाबाद से भाजपा सांसद अतुल गर्ग ने 6 अगस्त 2024 को लोकसभा में कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों का मुद्दा उठाया था और इस मुद्दे के संवेदनशीलता से निपटने के लिए एक समिति का गठन करने की मांग भी की थी. अतुल गर्ग ने कहा था कि अकेले गाजियाबाद में एक साल में 35 हज़ार लोगों को कुत्तों ने काटा है. मजदूर के छोटे बच्चे की रेबिज़ के कारण दर्दनाक मौत भी हुई थी.

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