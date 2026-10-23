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गाजियाबाद में MLC चुनाव के लिए मतदान जारी, 75 बूथों पर 18 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर

गाजियाबाद में विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान जारी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में शुक्रवार 23 अक्टूबर 2026 को सुबह 8:00 बजे से 13 मतदान केंद्रों पर विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान जारी है. जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 60 बूथों पर तकरीबन 31000 मतदाता है जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 15 बूथों पर 9900 मतदाता हैं. उप जिला निर्वाचन अधिकारी अंजनी सिंह के मुताबिक, सुबह 8:00 बजे से मतदान शुरू हुआ है जोकि शाम 4:00 बजे तक जारी रहेगा. मतदान बैलट पेपर से हो रहा है.

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