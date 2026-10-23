गाजियाबाद में MLC चुनाव के लिए मतदान जारी, 75 बूथों पर 18 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के तहत गाजियाबाद में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान शुरू हो गया है.
Published : October 23, 2026 at 11:07 AM IST|
Updated : October 23, 2026 at 12:54 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में शुक्रवार 23 अक्टूबर 2026 को सुबह 8:00 बजे से 13 मतदान केंद्रों पर विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान जारी है. जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 60 बूथों पर तकरीबन 31000 मतदाता है जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 15 बूथों पर 9900 मतदाता हैं. उप जिला निर्वाचन अधिकारी अंजनी सिंह के मुताबिक, सुबह 8:00 बजे से मतदान शुरू हुआ है जोकि शाम 4:00 बजे तक जारी रहेगा. मतदान बैलट पेपर से हो रहा है.
350 जवान तैनात
जिले में विधान परिषद चुनाव को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न करने के लिए पुलिस और पीएसी के 350 जवानों को तैनात किया गया है. प्रत्येक मतदान केंद्र पर ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है.सभी मतदान केंद्रों से मतपेटियों को राजनगर स्थित इंग्रॅहॅम इंटर कॉलेज के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा. इसके बाद एडीएम एफआर की निगरानी में पुलिस सुरक्षा के बीच मतपेटियों को मेरठ स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय पहुंचा जाएगा. यहां 27 अक्टूबर को मतगणना होगी.
मेरठ खंड स्नातक निर्वाचन लड़ने वाले 08 उम्मीदवार
गाजियाबाद में 13 केंद्रों पर बने 75 मतदेय स्थलों पर मेरठ खंड स्नातक के 31169 और मेरठ खंड शिक्षक के 9845 मतदाता मतदान करेंगे. मेरठ खंड स्नातक निर्वाचन लड़ने वाले 08 उम्मीदवारों में दिनेश कुमार गोयल, गाजियाबाद भाजपा, परमेंद्र सिंह भाटी एडवोकेट, गौतम बुद्ध नगर, सपा एवं निर्दलीय में डॉ अमित कुमार जैन (मुजफ्फरनगर), दुष्यंत त्यागी (बागपत), सैय्यद अकरम रजा (मेरठ), राहुल कुशवाहा (मुजफ्फरनगर), एडवोकेट विक्रांत वशिष्ठ( मेरठ), विजय कुमार त्यागी (सहारनपुर) हैं.
मेरठ खंड शिक्षक निर्वाचन लड़ने वाले 10 उम्मीदवार
मेरठ खंड शिक्षक निर्वाचन लड़ने वाले 10 उम्मीदवारों में डॉ नितिन तोमर (हापुड़, समाजवादी पार्टी), श्रीचंद शर्मा (गौतम बुद्ध नगर, भारतीय जनता पार्टी), एवं निर्दलीय में डॉ कुलदीप मलिक (गौतमबुद्ध नगर), तनुज गंभीर (गाजियाबाद), पवन शर्मा (सहारनपुर), बाकर हुसैन (मुजफ्फरनगर), सुशील चौधरी (बागपत), डॉ सुशील कुमार पुंडीर (सहारनपुर), स्वराज पाल दुहूण (बागपत), हरकेश सिंह (मुजफ्फरनगर) हैं.
13 मतदान केंद्रों पर 75 बूथ
मेरठ सहारनपुर मंडल की शिक्षक और स्नातक सीटों के लिए जिले के 13 मतदान केंद्रों पर कुल 75 बूथ बनाए गए हैं. जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 60 बूथों पर तकरीबन 31000 मतदाता है जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 15 बूथों पर 9900 मतदाता हैं. सुबह 8 बजे से जिले के 13 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है. चुनाव मैदान में 18 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 60 बूथ बनाए गए हैं, जहां करीब 31 हजार मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 15 बूथों पर लगभग 9,900 मतदाता मतदान करेंगे.
शाम 4 बजे तक होगा मतदान
उप जिला निर्वाचन अधिकारी अंजनी सिंह के मुताबिक, मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ है और शाम 4 बजे तक चलेगा. चुनाव में बैलेट पेपर के जरिए मतदान कराया जा रहा है. जिला प्रशासन ने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं.
सुरक्षा के लिए 350 जवान तैनात
विधान परिषद चुनाव को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले में पुलिस और पीएसी के करीब 350 जवानों को तैनात किया गया है. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिले को 8 सुपर जोन, 18 जोन और 13 सेक्टर में बांटा गया है. इसके अलावा, प्रत्येक मतदान केंद्र पर ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है, ताकि मतदान प्रक्रिया पर नजर रखी जा सके.
राजनगर में मतपेटियों को रखा जाएगा
मतदान समाप्त होने के बाद सभी मतदान केंद्रों से मतपेटियों को राजनगर स्थित इंग्राहम इंटर कॉलेज के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा. इसके बाद एडीएम एफआर की निगरानी में पुलिस सुरक्षा के बीच मतपेटियों को मेरठ स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पहुंचाया जाएगा.
27 अक्टूबर को मतगणना
विधान परिषद चुनाव की मतगणना 27 अक्टूबर को मेरठ में होगी. इसके बाद शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के चुनावी परिणाम सामने आएंगे. फिलहाल गाजियाबाद में मतदान को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें पूरी सतर्कता के साथ व्यवस्था संभाल रही हैं.
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