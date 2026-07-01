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गाजियाबाद नाबालिग हत्याकांड: कार में मोटरसाइकिल टच होने की सजा "मौत", आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली/गाजियाबाद: कार में मोटरसाइकिल टच होने पर 17 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. जबकि आरोपी राहुल का साथी अनुज फरार बताया जा रहा है. जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम में लगी हुई है. चौराहे पर गाड़ी में मोटरसाइकिल टच होने पर हुए विवाद के चलते राहुल ने अपने साथी के साथ मिलकर नाबालिग की हत्या कर दी थी.

कार से बाइक की टक्कर के बाद बहस,मारपीट और मौत: पुलिस के मुताबिक, आरोपी राहुल उर्फ पहलवान 29 जून 2026 को अपने साथी अनुज कसाना के साथ कार से लोनी तिराहा से फल लेकर वापस अपने मनीष प्रॉपर्टीज पर आ रहा था. तभी इंद्रप्रस्थ गैस प्लांट चौराहा से नहर की तरफ मृतक द्वारा अपनी मोटरसाइकिल से कार में टक्कर मार दी. गाड़ी में टक्कर लगने के बाद राहुल की और उसके दो साथियों के साथ कहासुनी हुई. राहुल ने मृतक नाबालिग और उसके साथियों को गाड़ी की क्षतिपूर्ति का खर्च वसूलने के लिए अपने ऑफिस पर ले आए. जब नाबालिग से आरोपी और उसके साथियों ने खर्च मांगा तो उसने मना कर दिया.

आरोपी ने गाड़ी की क्षतिपूर्ति खर्च वसूलने को लेकर की पिटाई: गाड़ी की क्षतिपूर्ति का खर्च वसूलने के लिए राहुल ने मृतक और उसके साथियों को धमकाया. लेकिन जब नाबालिग ने मना किया तो राहुल ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की. जिसके बाद नाबालिग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा. जिसके बाद नाबालिग के साथ मौजूद उसके दोस्त उसे मोटरसाइकिल पर बैठकर उसे घर ले गए. परिजनों ने नाबालिग को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

