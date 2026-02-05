ETV Bharat / state

Ghaziabad Triple Death Case: अभिभावकों में डर का माहौल, बोले- बच्चे मोबाइल पर क्या देख रहे हैं? अब और सतर्क होना होगा

गाजियाबाद में तीन सगी बहनों की आत्महत्या करने के बाद बच्चों के मोबाईल देखे जाने पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आ रही है.

गाजियाबाद तीन सगी बहनों मौत का मामला
गाजियाबाद तीन सगी बहनों मौत का मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 5, 2026 at 1:11 PM IST

6 Min Read
नई दिल्ली/गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद में हुई घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है. तीन सगी बहनों की मौत के बाद से जो मौत की वजह सामने आ रही है. उसने हर मां-बाप में डर और सोचने पर मजबूर कर दिया है.

दरअसल, तीनों नाबालिग लड़कियां मोबाइल फोन पर कोरिया कंटेंट देखा करती थी और कोरियन कंटेंट से इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई थी कि अपने नाम भी कोरियन कंटेंट के कलाकारों के ऊपर रख रखे थे. इस घटना ने अभिभावक को काफी चिंता में डाल दिया है. बच्चों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग को लेकर अभिभावक काफी परेशान हैं.

निगरानी ही एकमात्र विकल्प: अभिभावक मोनिका सिन्हा कहती हैं, लगातार बच्चे फोन एडिक्टेड होते जा रहे हैं. फोन से एडिक्टेड होने पर बच्चे जान तक दे रहे हैं. ऐसे में अब हम काफी चिंतित रहने लगे हैं. कई बार सोचते हैं कि बच्चों को फोन नहीं देंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है. हमारे पास अब बच्चे की निगरानी ही एकमात्र विकल्प बचा है. हमने बच्चों को पर्सनल मोबाइल फोन नहीं दे रखा है हमारे फोन का ही वह इस्तेमाल करता है. इससे हमारे लिए निगरानी करना आसान हो जाता है कि बच्चा मोबाइल फोन पर क्या कुछ कंटेंट देख रहा है.

तीन सगी बहनों की मौत के बाद अभिभावकों में डर का माहौल (ETV Bharat)

''बच्चों के मोबाइल देखने पर सतर्क होना होगा'': मोनिका कहती हैं, बच्चों से जब हम मोबाइल वापस लेते हैं तो हम अप हिस्ट्री आदि को चेक करते हैं ताकि पता लग सके कि बच्चे ने मोबाइल फोन में क्या देखा है कौन सा ऐप इस्तेमाल किया है. यदि हमें कुछ भी गलत लगता है तो हम बच्चे को प्यार समझने का प्रयास करते हैं. बच्चों का मोबाइल स्क्रीन टाइम कम करने के लिए शाम में पूरा परिवार घंटे भर के लिए पार्क जाता है. पार्क में साथ में एक्टिविटीज करते हैं. विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज और खेलने के दौरान बच्चा हमसे कई प्रकार की बातें शेयर करता है.

आजकल जो घटनाएं सामने आ रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि अब बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. आजकल का दौर ऐसा है कि बच्चे के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाना काफी मुश्किल हो जाता है. ऐसा नहीं है मोबाइल फोन के माध्यम से बच्चे सिर्फ गलत चीज ही सीख रहे हैं, बल्कि अच्छी चीज भी सिखाते हैं. बच्चों को हमने फोन दे रखा है लेकिन बच्चों के फोन को अपने फोन से कनेक्ट कर रखा है. बच्चा गूगल पर क्या सर्च करता है, यूट्यूब पर किस तरह की वीडियो देखा है और कौन से ऐप डाउनलोड करता है कि तमाम जानकारियां मेरे फोन में दिखाई देती हैं. - अभिषेक सिन्हा, अभिभावक

बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत जरूरी: अभिषेक आगे बताते हैं, ऐप डाउनलोड करने के लिए मुझे अपने फोन से परमिशन देनी होती है तब जाकर बेटे के फोन में ऐप डाउनलोड हो पाती है. हमने अपने बच्चों को समझ रखा है कि मोबाइल फोन पर पैसों का फ्रॉड आदि होता रहता है. ऐसे में इन सब से बचने के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत जरूरी है. इसीलिए तुम्हारे फोन का एक्सेस हमने अपने फोन में ले रखा है ताकि हम अपडेट रहे की कोई फ्रॉड या फिर गलत तुम्हारे साथ ना हो सके. बच्चों के साथ अभिभावकों को अच्छा संवाद स्थापित करना चाहिए, ताकि बच्चों आपकी बात अच्छे से समझ सकें.

घटना सामने आने के बाद हम काफी चिंतित: वहीं अभिभावक पूजा ने बताया, आजकल के बच्चे फोन से इतनी एडिक्टेड हो रहे हैं कि अपनी जान को भी दाव पर लगा दे रहे हैं. गाजियाबाद में जो घटना सामने आई है उसके बाद हम काफी चिंतित हैं. हमें लगता है कि अब हमें अपने बच्चों पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है. बच्चों को हम केवल स्कूल और पढ़ाई से संबंधित काम करने के लिए मोबाइल फोन देते हैं. अगर बच्चों को यूट्यूब पर कोई वीडियो देखनी होती है तो बच्चे टीवी पर देखते हैं जो ड्राइंग रूम में लगा हुआ है. मोबाइल फोन और टीवी हम दोनों की सर्च हिस्ट्री चेक करते हैं कि बच्चे क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं. आजकल का दौर बदल चुका है बच्चों को डांट कर नहीं समझाया जा सकता. अगर बच्चा कुछ गलत कंटेंट कंज्यूम कर रहा है या किसी ऐसी गेमिंग एप में अधिक समय बिता रहा है जो कि यह उसके लिए हानिकारक है. इसलिए अभिभावकों को बच्चों के साथ पहले बेहतर संवाद स्थापित करना चाहिए और उसके बाद उसे प्यार से समझाना चाहिए.

गेम की लत न लगे इसलिए करते हैं ये काम: उनके अलावा आकांक्षा ने कहा, जब बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करता है तो संभावना रहती है कि वह ऐसा कंटेंट भी देख सकता है जो कि उसे गलत तरीके से प्रभावित कर दे. ऐसे में अभिभावकों को निगरानी रखनी चाहिए, ताकि शुरुआत में ही बच्चों को समझाया जा सके. हमारी कोशिश रहती है कि जब बच्चे फोन चला रहे हों तो वह हमारे पास ही बैठे, ताकि उन्हें इस बात का एहसास रहे कि माता-पिता पास ही बैठे हैं. हम भी यह देखते रहते हैं कि बच्चा किस तरह का कंटेट देख रहा है. इसके अलावा यह भी कोशिश रहती है कि बच्चों को थोड़ी-थोड़ी देर के लिए ही मोबाइल दिया जाए. हम 15 मिनट से ज्यादा अपने बच्चों को फोन नहीं देते हैं. अगर बच्चा कुछ दिनों तक एक ही गेम खेलता है तो हम उसको इस गेम को डिलीट कर दूसरा गेम खेलने के लिए कहते हैं. इससे उसे किसी गेम की लत नहीं लग पाती. इसलिए एहतियात ही एकमात्र उपाय है.

