ETV Bharat / state

गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में लगी भीषण आग, 5 किमी दूर से दिख रहा धुआं

अग्निशमन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी है. आग लगना का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है.

गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में लगी भीषण आग
गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 21, 2026 at 12:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के गौर चौक के पास बने मार्केट में भीषण आग लग गई है. क्रॉसिंग हॉटस्पॉट और फायर स्टेशन कोतवाली से पांच फायर टेंडर घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं. जानकारी के मुताबिक़, आग सुबह 10:50 पर लगी. आग काफ़ी भीषण है. फायर स्टेशन वैशाली और साहिबाबाद से भी फायर टेंडर बुलाए गए हैं. फिलहाल, अग्निशमन विभाग की टीम आग बुझाने में लगी है. आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है. करीब पांच किलोमीटर दूर से धुआं दिखाई दे रहा है.

TAGGED:

GHAZIABAD FIRE NEWS
GHAZIABAD FIRE INCIDENT
FIRE INCIDENT IN GHAZIABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.