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गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में लगी भीषण आग, 5 किमी दूर से दिख रहा धुआं

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के गौर चौक के पास बने मार्केट में भीषण आग लग गई है. क्रॉसिंग हॉटस्पॉट और फायर स्टेशन कोतवाली से पांच फायर टेंडर घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं. जानकारी के मुताबिक़, आग सुबह 10:50 पर लगी. आग काफ़ी भीषण है. फायर स्टेशन वैशाली और साहिबाबाद से भी फायर टेंडर बुलाए गए हैं. फिलहाल, अग्निशमन विभाग की टीम आग बुझाने में लगी है. आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है. करीब पांच किलोमीटर दूर से धुआं दिखाई दे रहा है.