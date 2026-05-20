गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की करीब दर्जन भर गाड़ियों ने पाया काबू
तीन जिलों की गाड़ियां आग बुझाने पहुंची, 2 किलोमीटर दूर से नजर आ रहा था धुआं.
Published : May 20, 2026 at 7:42 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गर्मी के मौसम में दिल्ली-एनसीआर में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है. बुधवार को गाजियाबाद के बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित फैक्ट्री में भीषण आग लगी. फैक्ट्री में भारी मात्रा में केमिकल से भरे नीले ड्रम रखे हुए थे. कुछ ही देर में आग फैक्ट्री में फैल गई और अंदर रखे ड्रम में धमाके होने लगे.
आनन-फानन में इस घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग को दिया गया. सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग बुढाने में जुट गई. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया. मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, " शाम तकरीबन 4:02 पर फायर स्टेशन कोतवाली को अग्निकांड सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने देखा कि आग तेजी के साथ फैक्ट्री परिसर में फैल रही है.
आग के आसपास की फैक्ट्रियों में भी फैलने का खतरा बना हुआ था. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में तत्काल आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया. आग काफी भीषण थी, ऐसे में अग्निशमन विभाग द्वारा जिले के सभी फायर स्टेशनों से अतिरिक्त दमकल की गाड़ियां तुरंत बुलाई गई. इसके अलावा, गौतम बुद्ध नगर और हापुर से भी फायर टेंडर बुलवाए गए. करीब घंटे भर की कोशिश के बाद दर्जन भर से अधिक अग्निशमन विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, " आग की तीव्रता इतनी भीषण थी कि दो किलोमीटर दूर से धुएं का ग़ुबार साफ नजर आ रहा था. फिलहाल, आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है. फिलहाल, कूलिंग का कार्य चल रहा है. किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है. आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, मामले की जांच की जा रही है."
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