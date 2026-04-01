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गाजियाबाद में LPG की किल्लत से प्रभावित हो रहा रोजगार; औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन ठप, करोड़ों का व्यापार प्रभावित

गाजियाबाद की चार हजार औद्योगिक इकाइयां कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति न होने के चलते प्रभावित हो रही है.

गाजियाबाद: LPG की किल्लत से प्रभावित हो रहा रोजगार
गाजियाबाद: LPG की किल्लत से प्रभावित हो रहा रोजगार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 1, 2026 at 5:29 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: मध्यपूर्व में चल रहे युद्ध का असर अब रोजगार पर भी बढ़ता दिखाई दे रहा है. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति न होने के कारण उत्पादन बंद होता दिखाई दे रहा है. औद्योगिक इकाइयों में ओवरटाइम समाप्त हो चुका है. औद्योगिक इकाइयों के संचालकों का कहना है कि यदि एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से शुरू नहीं हुई तो उत्पादन बंद हो सकता है. जिसका सीधा असर वहां काम करने वाले श्रमिकों पर पड़ेगा.

गाजियाबाद इंडस्ट्रीज फेडरेशन (GIF) के अध्यक्ष अरुण शर्मा के मुताबिक, जिले में वन जिला वन प्रोडक्ट के तहत चार हजार औद्योगिक इकाइयां संचालित है. लगातार उद्यमी कमर्शियल LPG सिलेंडर की आपूर्ति न होने को लेकर फोन कर रहे हैं. मौजूदा समय में गाजियाबाद की चार हजार औद्योगिक इकाइयां कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति न होने के चलते प्रभावित हो रही है. अधिकतर औद्योगिक इकाइयों में 24 घंटे काम होता था, लेकिन कमर्शियल एलपीजी की सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने के चलते कई औद्योगिक इकाइयां बंद हुई है. जबकि कई में उत्पादन एक शिफ्ट तक सीमित रह गया है.

LPG की किल्लत से प्रभावित हो रहा रोजगार (ETV Bharat)

अरुण शर्मा ने बताया, कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने से उत्पादन पर सीधा असर पड़ रहा है. कई औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन बंद हो चुका है. इस संबंध में जिला प्रशासन को भी सूचित किया गया है. प्रशासन से आग्रह किया गया था कि यदि 10 से 20% भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति होती है तो काफी हद तक औद्योगिक इकाइयों संचालकों को राहत मिलेगी. कम से कम एक शिफ्ट में तो उत्पादन संभव हो सकेगा. 4000 इकाइयों में तकरीबन 40,000 श्रमिक काम करते हैं.

GIF के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने आगे बताया, फेब्रिकेशन से संबंधित उत्पाद बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है. फिलहाल एलपीजी गैस का कोई अन्य विकल्प भी उपलब्ध नहीं है. ऐसे में यह तमाम औद्योगिक इकाइयां पूर्ण रूप से एलपीजी गैस पर ही निर्भर है. इंजीनियरिंग गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में एलपीजी का ही इस्तेमाल होता है. औद्योगिक इकाइयों के संचालको के पास कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध नहीं है. ऐसे में फेब्रिकेशन का काम पूर्ण रूप से रुका हुआ है.

अरुण शर्मा ने बताया कि एलपीजी की आपूर्ति न होने के चलते बीते दो हफ्ते में तकरीबन 200 करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित हो चुका है. यदि आपूर्ति सुचारू नहीं होती है तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है. जिस प्रकार औद्योगिक इकाइयों में पीएनजी की आपूर्ति सुचारू रूप से हो रही है, ठीक उसी तरह एलजी की आपूर्ति भी जल्द सुनिश्चित की जाए. उन्होंने बताया की बड़ी औद्योगिक इकाइयों के आर्डर टाइम बाउंड होते हैं यदि टाइम से ऑर्डर की डिलीवरी नहीं होती है तो कंपनियों द्वारा औद्योगिक इकाइयों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है. यदि उत्पादन लंबे समय तक बंद रहता है तो इसका असर औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों पर भी पड़ सकता है.

कवि नगर औद्योगिक क्षेत्र में संदीप भार्गव की औद्योगिक इकाई है. संदीप के यहां ऑटोमोबाइल और डिफेंस क्षेत्र की कंपनियों के लिए क्रिटिकल हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस किया जाता है. ऑटोमोबाइल और डिफेंस कॉम्पोनेंट्स कंपनी में तैयार होते हैं. संदीप बताते हैं, कंपनी में सभी इलेक्ट्रिकल फर्नेस लगे हुए हैं. हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए LPG की आवश्यकता होती है. LPG के अलावा कोई और अल्टरनेट सोर्स काम नहीं करता है. तीन हफ्ते से LPG की आपूर्ति नहीं हो पा रही है. ऐसे में एक-एक करके तमाम फर्नेस बंद करनी पड़ रही हैं.

संदीप बताते हैं की LPG की आपूर्ति सुचारू चल रही थी, 24 घंटे कंपनी में काम होता था लेकिन बीते तीन हफ्ते से LPG की आपूर्ति न होने से फर्नेस बंद करने का सीधा असर श्रमिकों पर पड़ रहा है. कंपनी में ओवरटाइम पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है. आगे भी हमें कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है. ऐसे में LPG की आपूर्ति नहीं हुई तो उत्पादन पूर्ण रूप से बंद हो सकता है.

LPG की आपूर्ति न होना जहां एक तरफ मौजूदा समय में औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन का संकट पैदा कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक इकाइयों के संचालकों को डर है कि यदि एलजी की आपूर्ति नहीं हुई तो ऑर्डर अन्य कंपीटीटर्स पर जा सकते हैं या फिर कंपनी ब्लैक लिस्ट हो सकती है. जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी का कहना है, एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर औद्योगिक इकाइयों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है.

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