लोनी में बच्चों के खेल के बीच खूनी संघर्ष, किशोर ने साथी की गर्दन पर चाकू मारकर की हत्या
एसीपी अंकुर विहार ने बताया, खेल के दौरान हुए विवाद में किशोर ने अपने साथी फैजान (15) की गर्दन पर चाकू मारकर हत्या कर दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 9:40 PM IST|
Updated : April 8, 2026 at 9:53 PM IST
लोनी: गाजियाबाद के लोनी में बचपन के खेल का मैदान उस वक्त जंग के मैदान में बदल गया, जब महज एक मामूली कहासुनी ने एक हंसते-खेलते परिवार का चिराग बुझा दिया. आर्यनगर कॉलोनी में बच्चों के बीच हुए छोटे से झगड़े ने ऐसा तूल पकड़ा कि एक किशोर ने अपने ही साथी की गर्दन पर चाकू से प्रहार कर उसे मौत की नींद सुला दिया. लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की आर्यनगर कॉलोनी उस वक्त दहल गई, जब खेल-खेल में शुरू हुई एक मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया.
वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार: मुस्ताक वाली गली में खेल रहे 15 वर्षीय किशोर फैजान की उसके ही साथी ने चाकू मारकर हत्या कर दी. फैजान फिरोजाबाद के रहने वाले मजदूर नईम का बेटा था. वह अपने साथियों के साथ गली में खेल रहा था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, खेल के दौरान दो किशोरों के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक हुई. गुस्से में आकर दूसरे किशोर ने अचानक चाकू निकालकर फैजान की गर्दन पर सीधा वार कर दिया.
इलाज के दौरान तोड़ा दम: लहुलूहान फैजान वहीं गिर पड़ा, जिसे देख हमलावर किशोर मौके से फरार हो गया. परिजन आनन-फानन में घायल फैजान को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ले गए. वहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी. डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन घाव इतना गहरा था कि इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है और माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है.
आरोपी किशोर की तलाश: एसीपी अंकुर विहार ने बताया कि सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से आवश्यक साक्ष्य जुटाए. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें आरोपी किशोर की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आरोपी को हिरासत में लिया जाएगा.
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