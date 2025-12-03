गाजियाबाद की नामी सोसाइटी में लिफ्ट टूटकर बेसमेंट में गिरी, 24 घंटे में दो हादसे, 4 घायल, खौफ में लोग
गाजियाबाद की कुणाल रेसिडेंसी में 24 घंटे में दो बार लिफ्ट टूट कर बेसमेंट में गिरने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
Published : December 3, 2025 at 7:47 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर की सोसाइटी में लगातार लिफ्ट टूटकर गिरने के मामले सामने आ रहे हैं. ताजा मामला गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के प्रताप विहार स्थित कुणाल रेजिडेंसी का है. कुणाल रेजीडेंसी में बीते 24 घंटे में दो बार लिफ्ट टूट कर गिर चुकी है. कुणाल रेजिडेंसी के निवासियों ने बिल्डर पर मेंटेनेंस पर ध्यान न देने और लापरवाही का आरोप लगाया है. मामले को लेकर निवासियों द्वारा विजयनगर थाने में शिकायत भी दी गई है. लिफ्ट टूटकर गिरने से कई लोग घायल हो चुके हैं.
कुणाल रेजिडेंसी के निवासियों द्वारा विजयनगर थाने में दी गई शिकायत के मुताबिक, "बिल्डर ने शुरुआत से ही खराब और सस्ती लिफ्ट सोसाइटी में लगा कर दी. जो हर दिन प्रतिदिन खराब होती रहती थी. जिसकी बार-बार बिल्डर को समिति निवासियों द्वारा शिकायत की गई. लेकिन बिल्डर ने कोई भी शिकायत पर गौर नहीं फरमाया.
2 दिसंबर 2025 को लिफ्ट चौथे फ्लोर से सीधे बेसमेंट में जा गिरी. जिसके अंदर चार लोग सवार थे. सभी लोग घायल हो गए. बिल्डर को जब घटना की सूचना दी गई तो पहले बिल्डर द्वारा फोन नहीं उठाया गया उसके बाद जब बिल्डर के यहां कार्यरत रिसेप्शनिस्ट को फोन किया गया तो उसने कह दिया कि यह उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है."
मंगलवार को लिफ्ट गिरने से 4 लोग घायल
कुणाल रेजिडेंसी के निवासी नितेश भट्ट के मुताबिक, "2 दिसंबर 2025 को लिफ्ट चौथे फ्लोर से बेसमेंट में गिर गई. जिसमें चार लोग मनीष और उनकी पत्नी गुंजन, विनायक और नमन घायल हो गए थे. तीन दिसंबर को तकरीबन शाम पांच बजे लिफ्ट फिर दोबारा से टूटकर बेसमेंट गिर गई. जिसमें 16 वर्षीय युवक के हाथ में चोट लगी है. समिति के निवासी विजयनगर थाने में फिर से शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं. हम सभी विजयनगर थाने में मौजूद हैं और हम बिल्डर पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं. यदि लिफ्ट को पूरी तरह से ठीक नहीं किया गया तो आने वाले समय में बड़ा हादसा हो सकता है."
विजयनगर थाना अध्यक्ष धर्मपाल सिंह के मुताबिक, कुणाल रेजिडेंसी के निवासियों द्वारा लिफ्ट गिरने के संबंध में शिकायत दी गई है. मामले की जांच की जा रही है.
फिलहाल, लगातार दो बार लिफ्ट गिरने की घटनाएं सामने आने के बाद अब कुणाल रेजिडेंसी के लोग लिफ्ट का प्रयोग करने से डर रहे हैं. सोसाइटी के निवासी ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग कर रहे हैं.
