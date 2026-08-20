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गाजियाबाद: छात्रों के लिए आधुनिक लाइब्रेरी की शुरुआत, 80 लाख रुपये की लागत से तैयार हुई सुविधा

गाजियाबाद नगर निगम की ओर से करीब 80 लाख रुपये की लागत से विकसित की गई आधुनिक लाइब्रेरी की औपचारिक शुरुआत हुई.

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सुनीता दयाल, महापौर और विक्रमादित्य मलिक, नगर आयुक्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 20, 2026 at 6:02 PM IST

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गाजियाबाद: ऐतिहासिक घंटाघर स्थित कंपनी बाग में अब छात्रों को पढ़ाई के लिए आधुनिक और शांत माहौल मिलेगा. यहां नगर निगम की ओर से करीब 80 लाख रुपये की लागत से विकसित की गई आधुनिक लाइब्रेरी की औपचारिक शुरुआत गुरुवार को महापौर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक ने की.

एसी अध्‍ययन कक्ष, कंप्‍यूटर और आधुनिक फर्नीचर

कभी जर्जर हालत में रही इमारत को अब आधुनिक रूप दिया गया है. लाइब्रेरी में एयर कंडीशन अध्ययन कक्ष, आधुनिक फर्नीचर, विभिन्न विषयों की किताबों से सुसज्जित पुस्तकालय और कंप्यूटर लैब तैयार की गई है. इसकी सुविधाओं को खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं और नियमित अध्ययन करने वाले छात्रों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है.

विक्रमादित्य मलिक,नगर आयुक्त (Etv Bharat)

70 छात्र बैठकर कर सकेंगे अध्‍ययन

लाइब्रेरी में एक साथ 70 छात्र बैठकर अध्‍ययन कर सकेंगे. वहीं कंप्यूटर लैब में आठ कंप्यूटर लगाए गए हैं. सदस्यता लेने वाले प्रत्येक छात्र को कंप्यूटर लैब में प्रतिदिन एक घंटे अध्ययन करने की सुविधा मिलेगी. इससे उन विद्यार्थियों को भी फायदा होगा, जिनके पास घर पर कंप्यूटर या लैपटॉप की सुविधा उपलब्ध नहीं है. नगर निगम के मुताबिक, लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ-साथ विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गई हैं. छात्रों के लिए आरामदायक बैठने की व्यवस्था के साथ शांत वातावरण सुनिश्चित किया गया है. यह सुविधा खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी, जिन्हें घर पर पढ़ाई के लिए पर्याप्त और शांत माहौल नहीं मिल पाता या जो घर से दूर रहकर अध्ययन कर रहे हैं.

750 रुपये में एक महीने की सदस्‍यता

लाइब्रेरी की सेवाएं प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेंगी. छात्र 750 रुपये मासिक शुल्क देकर सदस्यता ले सकते हैं, जबकि प्रतिदिन पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए 25 रुपये प्रतिदिन की सुविधा भी रखी गई है. इससे महंगी कोचिंग या निजी लाइब्रेरी का खर्च वहन नहीं कर पाने वाले छात्रों को कम लागत में बेहतर अध्ययन सुविधा मिलने की उम्मीद है.

नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक ने कहा कि नगर निगम शहर में आधुनिक लाइब्रेरी के नेटवर्क का विस्तार करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है. पहली लाइब्रेरी तैयार हो चुकी है और आगे ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा, जहां छात्रों के लिए इस तरह की सुविधा की आवश्यकता है. निगम का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना है.

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