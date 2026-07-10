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गाजियाबाद में कांवड़ मार्ग पर बंद रहेंगी मीट की दुकानें, ढके जाएगे शराब के ठेके

कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मीट की दुकानों को बंद रखने के लिए DM ने खाद्य विभाग को निर्देश जारी किया है.

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कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारी, प्रशासन ने लिए बड़े फैसले (SOURCE: PTI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 10, 2026 at 5:17 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: कांवड़ यात्रा शुरू होने में करीब तीन हफ्ते का वक्त बाकी है. गाजियाबाद जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी हैं. जिलाधिकारी ने तमाम विभागों को समय रहते तैयारी को पूर्ण करने को लेकर निर्देश जारी किए हैं. गाजियाबाद में तकरीबन 200 किलोमीटर से अधिक का कांवड़ कॉरिडोर है.

कांवड़ यात्रा की दृष्टि से गाजियाबाद काफी महत्वपूर्ण जिला है क्योंकि यहां से पांच राज्यों के कांवड़ यात्री होकर गुजरते हैं. जिसमें दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा समेत अन्य राज्य शामिल है. ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा कांवड़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए भुगतान इंतजाम किए जाते हैं.

गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा की तैयारी में जुटा प्रशासन, दिशा निर्देश जारी (ETV BHARAT)

कांवड़ यात्रा से पहले ढकी जाएंगी शराब की दुकानें

गाजियाबाद में कांवड़ मार्ग पर तकरीबन 170 मदिरा की दुकानें पड़ रही हैं. ऐसे में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सभी दुकानों को ढका जाएगा. हालांकि, मदिरा की दुकानों का सामान्य रूप से संचालन होता रहेगा. सुरक्षणात्मक दृष्टि से जिला प्रशासन द्वारा यह कदम उठाया गया है. जिलाधिकारी द्वारा इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश जारी किया जा चुके हैं. वहीं, कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली नॉन वेज की दुकानों को बंद रखा जाएगा. इस संबंध में DM ने खाद्य विभाग को निर्देश जारी किए हैं.

कांवड यात्रा में पड़ने वाली नॉन वेज की दुकानें रहेंगी बंद

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया, कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसी को लेकर तैयारियों का दौर जारी है. लगातार विभिन्न विभागों के साथ बैठकें की जा रही है और तैयारी की समीक्षा हो रही है.

कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मदिरा की दुकानों को ढकने के आबकारी विभाग को निर्देश दिए गए हैं. कांवड़ मार्ग पर मांस की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी. विभिन्न विभागों को आपस में समन्वय स्थापित कर कांवड़ यात्रा को लेकर समय रहते तमाम तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं.

हाल ही में जिलाधिकारी ने दूधेश्वर नाथ मंदिर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की थी. जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा कांवड़ यात्रा को लेकर की जा रही तैयारी की समीक्षा की गई थी. सावन शिवरात्रि से तकरीबन एक सप्ताह पहले गाजियाबाद में शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है. अनुमान के मुताबिक शिव भक्तों संख्या लाखों में होती है. ऐसे में जिला प्रशासन का प्रयास है किसी भी स्तर पर किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे और कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराया जा सके.

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