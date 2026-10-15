गाजियाबाद: कांशीराम आवास योजना में गड़बड़ी उजागर, 6 फ्लैटों का आवंटन निरस्त
गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई कांशीराम आवास योजना में नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं.
Published : October 15, 2026 at 1:15 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई कांशीराम आवास योजना में नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं. योजना के तहत आवंटित फ्लैटों को बेचने, किराये पर देने और खाली छोड़ने की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. करीब 400 फ्लैटों को जांच के दायरे में लिया गया है. वहीं, अनियमितताएं मिलने पर छह लाभार्थियों का आवंटन निरस्त किया जा चुका है.
जिला प्रशासन के मुताबिक, जनसुनवाई के दौरान शिकायतें मिली थीं कि योजना के तहत कुछ अपात्र लोगों को आवास आवंटित किए गए हैं. वहीं, कुछ लाभार्थी फ्लैट बेचकर चले गए हैं, जबकि कुछ ने अपने आवास किराये पर दे रखे हैं. कई फ्लैट लंबे समय से बंद होने और उनमें मूल आवंटियों के नहीं रहने की शिकायतें भी सामने आईं. इन शिकायतों के आधार पर प्रशासन ने आवासों का स्थलीय निरीक्षण और सत्यापन शुरू कराया.
एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी से लेनदेन की आशंका
जांच के दौरान कुछ फ्लैटों का लेनदेन एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से किए जाने की बात सामने आई है. योजना के नियमों के अनुसार, आवंटित आवास का इस्तेमाल लाभार्थी के रहने के लिए किया जाना है. फ्लैट को बेचने या किराये पर देने की अनुमति नहीं है. ऐसे में नियमों के विपरीत किए गए लेनदेन की जांच की जा रही है. इन माध्यमों से फ्लैट खरीदकर रह रहे लोगों को भी जांच के बाद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
ADM प्रशासन की टीम कर रही जांच
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि शिकायतों का संज्ञान लेते हुए करीब 400 आवासों को सत्यापन के लिए चिह्नित किया गया है. अपर जिलाधिकारी प्रशासन के नेतृत्व में गठित टीम स्थलीय निरीक्षण के साथ संबंधित अभिलेखों की जांच कर रही है, ताकि आवासों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके.
डीएम के मुताबिक, जांच के दौरान छह लाभार्थियों को अपात्र पाए जाने पर उनके आवासों का आवंटन निरस्त कर दिया गया है. अन्य मामलों में भी जांच जारी है. प्रशासन की ओर से संबंधित आवंटियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, करीब 150 आवंटियों को नोटिस दिए जाने की बात सामने आई है.
पात्र लाभार्थियों को मिलेगा आवास
जिला प्रशासन का कहना है कि सत्यापन का मुख्य उद्देश्य योजना का लाभ वास्तविक पात्र परिवारों तक पहुंचाना और आवासों के अनुचित इस्तेमाल पर रोक लगाना है. नोटिस के जवाब और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. जिन आवासों का आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जाएगा, उन्हें पात्र लाभार्थियों को आवंटित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
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