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गाजियाबाद: कांशीराम आवास योजना में गड़बड़ी उजागर, 6 फ्लैटों का आवंटन निरस्त

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई कांशीराम आवास योजना में नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं. योजना के तहत आवंटित फ्लैटों को बेचने, किराये पर देने और खाली छोड़ने की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. करीब 400 फ्लैटों को जांच के दायरे में लिया गया है. वहीं, अनियमितताएं मिलने पर छह लाभार्थियों का आवंटन निरस्त किया जा चुका है.

जिला प्रशासन के मुताबिक, जनसुनवाई के दौरान शिकायतें मिली थीं कि योजना के तहत कुछ अपात्र लोगों को आवास आवंटित किए गए हैं. वहीं, कुछ लाभार्थी फ्लैट बेचकर चले गए हैं, जबकि कुछ ने अपने आवास किराये पर दे रखे हैं. कई फ्लैट लंबे समय से बंद होने और उनमें मूल आवंटियों के नहीं रहने की शिकायतें भी सामने आईं. इन शिकायतों के आधार पर प्रशासन ने आवासों का स्थलीय निरीक्षण और सत्यापन शुरू कराया.