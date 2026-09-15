गाजियाबाद: मिर्च का धुआं छोड़कर घर में घुसे बदमाश, व्यापारी को बंधक बनाकर लूटे जेवर-नकदी
गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के कलछीना गांव में मिर्च का धुआं छोड़कर घर में घुसे बदमाश और परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की.
Published : September 15, 2026 at 5:37 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के कलछीना गांव में देर रात बदमाशों ने एक कबाड़ व्यापारी के घर धावा बोल दिया. बदमाशों ने पहले घर के अंदर मिर्च जलाकर फेंकी, जिससे उठे धुएं के कारण परिवार की नींद खुल गई. इसके बाद करीब छह हथियारबंद बदमाश घर में घुस गए और परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की. बदमाशों ने व्यापारी के हाथ-पैर बांध दिए और उसकी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया. इसके बाद घर में रखे जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए.
परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट
कलछीना गांव निवासी सद्दाम कबाड़ और स्क्रैप का काम करते हैं. वह अपनी पत्नी अफरोजी और तीन बच्चों के साथ रहते हैं. अफरोजी के मुताबिक, रात करीब दो बजे घर के अंदर अचानक मिर्च जलाकर फेंकी गई. धुएं से सभी जाग गए और जैसे ही बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने लगे, करीब छह बदमाश घर के अंदर घुस आए. अफरोजी ने बताया कि उन्होंने शोर मचाने की कोशिश की तो एक बदमाश ने चाकू से उनके हाथ पर वार कर दिया. इसी दौरान उनके पति ने खुद को एक कमरे में बंद कर पड़ोसियों को फोन कर मदद मांगने की कोशिश की. बदमाशों ने अफरोजी और उनकी बेटी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर सद्दाम को कमरे से बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया.
बदमाशों ने परिवार को धमकाते हुए दावा किया कि उन्हें घर में 5 लाख रुपये नकद और करीब 10 किलो चांदी रखे होने की मुखबिरी मिली है. उन्होंने तत्काल नकदी और चांदी निकालकर देने को कहा. इसके बाद बदमाशों ने सद्दाम के हाथ बांध दिए और उसके सिर पर तमंचा तान दिया. वहीं, एक बदमाश ने अफरोजी के पेट पर चाकू रख दिया. अफरोजी के मुताबिक, उन्होंने घर में 5 लाख रुपये या इतनी मात्रा में चांदी होने से इनकार किया. इसके बावजूद बदमाशों ने पूरे घर की तलाशी ली. इस दौरान बेटी की शादी के लिए रखे गए जेवरात, घर में मौजूद नकदी और अफरोजी के हाथों के कड़े व कुंडल लूटकर बदमाश फरार हो गए.
पुलिस की पांच टीमें गठित
सहायक पुलिस आयुक्त (मोदीनगर) सिद्धार्थ गौतम के मुताबिक, 15 सितंबर की रात करीब 2 से 3 बजे के बीच कलछीना गांव में एक घर में कुछ अज्ञात लोगों के घुसने और सामान ले जाने की सूचना मिली थी. सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पीड़ित से जानकारी लेने के बाद तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया. एसीपी के अनुसार, वारदात के जल्द खुलासे के लिए पुलिस की पांच टीमें गठित की गई हैं. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. इसके साथ ही मैनुअल इनपुट के आधार पर भी बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.
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