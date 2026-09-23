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Job Fair In Ghaziabad: 1500 से ज्यादा नौकरियां, 25 सितंबर को रोजगार मेला; 80 हजार रुपये तक वेतन

नई दिल्‍ली/गाजियाबाद: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए गाजियाबाद में रोजगार का बड़ा मौका है. जिला सेवायोजन कार्यालय और एमएमएच कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में 25 सितंबर 2026 को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा. मेले में निजी क्षेत्र की कई कंपनियां अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लेकर विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती करेंगी.

रोजगार मेले में अलग अलग शैक्षिक योग्यता वाले युवाओं के लिए 1500 से अधिक पद उपलब्ध रहेंगे. चयनित अभ्यर्थियों को पद और योग्यता के आधार पर 12 हजार रुपये से लेकर 80 हजार रुपये प्रतिमाह तक वेतन मिल सकता है. हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, आईटीआई और डिप्लोमा की योग्यता रखने वाले युवा रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं. इसके लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है.

25 सितंबर को एमएमएच कॉलेज में लगेगा रोजगार मेला

जिला सेवायोजन अधिकारी गौतम घोष के मुताबिक, रोजगार मेले का आयोजन 25 सितंबर को सुबह 10 बजे से मॉडल टाउन स्थित एमएमएच कॉलेज में किया जाएगा. रोजगार की तलाश कर रहे युवा यहां कंपनियों के प्रतिनिधियों के सामने सीधे इंटरव्यू दे सकेंगे. कंपनियां उपलब्ध पदों, शैक्षिक योग्यता और अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेंगी.

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