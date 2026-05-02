गाजियाबाद में ITMS से ट्रैफिक नियमों पर सख्ती: अप्रैल में 41 हजार से ज्यादा चालान काटे, पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई
गाजियाबाद में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है.
Published : May 2, 2026 at 5:14 PM IST
गाजियाबाद: शहर में गाजियाबाद में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है. इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लागू होने के बाद यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती की जा रही है. इस क्रम में ट्रैफिक पुलिस डिजिटल निगरानी के जरिए नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई कर रही है. इससे यातायात व्यवस्था पहले से अधिक व्यवस्थित नजर आ रही है.
अप्रैल महीने में ही 41,746 से अधिक चालान किए गए. इनमें सबसे ज्यादा मामले बिना हेलमेट वाहन चलाने के सामने आए. ITMS के जरिए अब न सिर्फ आम नागरिक बल्कि नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक, गाजियाबाद में ट्रैफिक प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए ITMS का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है, ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ काटे 38,372 चालान
अधिकारियों का दावा है कि ITMS शुरू होने के बाद ट्रैफिक संचालन पहले से अधिक व्यवस्थित हुआ है. कहीं भी जाम या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर तुरंत अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को मौके पर भेजा जाता है. इससे यातायात सुचारू बनाए रखने में मदद मिलती है. ITMS के माध्यम से अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही में काफी तेजी आई है. पहले जहां चालान केवल मैनुअल तरीके से किए जाते थे. वहीं, अब डिजिटल और मैनुअल दोनों माध्यमों से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं. अप्रैल महीने में यातायात पुलिस द्वारा कुल 41,746 लोगों का चालान किया गया है. इनमें से सबसे अधिक 38,372 चालान बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ काटे गए हैं. यातायात पुलिस द्वारा आने वाले दिनों में कार्यवाही को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा.
नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई
अधिकारियों का कहना है कि ITMS के माध्यम से प्रतिदिन पांच हजार से अधिक चालान करने का लक्ष्य रखा गया है. कंट्रोल रूम में अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तनाती की गई है. दो शिफ्टों में पुलिसकर्मी कंट्रोल रूम में बैठकर कैमरा के जरिए निगरानी करेंगे और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान जारी करेंगे. सड़क सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा. खास बात यह है कि ITMS के तहत केवल आम नागरिक ही नहीं बल्कि पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जा रही है. यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान की शुरुआत की गई है. इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के बीच चालान काटे जा रहे हैं. विशेष अभियान की शुरुआती 3 दिनों में 25 पुलिसकर्मियों के चालान किए गए हैं, जो कि इस बात का सीधा संकेत है कि नियम सभी पर समान रूप से लागू है. डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन के मुताबिक, ITMS का दायरा भविष्य में और बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. जिससे शहर में ट्रैफिक प्रबंधन को और अधिक मजबूत बनाया जा सके.
आज दिनांक 02/05/2026 को #पुलिस_उपायुक्त_यातायात महोदय के निर्देशन में #विशेष_अभियान चलाकर— Ghaziabad Traffic Police (@Gzbtrafficpol) May 2, 2026
#हूटर_सायरन/#प्रेशर_हॉर्न#मोडिफाइड_साइलेंसर वाले वाहनों के चालकों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।
🚫ध्वनि प्रदूषण न फैलाएं। #सभ्य_नागरिक_बनें@Uppolice @uptrafficpolice pic.twitter.com/d7DnY9YbGt
कुल मिलाकर देखा जाए तो ITMS के लागू होने के बाद गाजियाबाद में यातायात व्यवस्था को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. हालांकि, नियमों का उल्लंघन अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है लेकिन लगातार कार्यवाही और निगरानी से स्थिति में सुधार की उम्मीद है. अधिकारियों का कहना है कि यातायात पुलिस का लक्ष्य केवल चालान करना नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना भी है. लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. स्कूलों में सड़क सुरक्षा को लेकर छात्रों को विस्तृत रूप से बताया जाता है. यातायात पुलिस का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है.
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