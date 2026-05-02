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गाजियाबाद में ITMS से ट्रैफिक नियमों पर सख्ती: अप्रैल में 41 हजार से ज्यादा चालान काटे, पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई

गाजियाबाद में ITMS से ट्रैफिक नियमों पर सख्ती ( Etv Bharat )