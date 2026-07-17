ETV Bharat / state

गाजियाबाद में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरी, स्कूल से घर लौट रहे तीन बच्चे चपेट में आए

पुलिस के मुताबिक सभी छात्रों का इलाज जारी है, घायलों की हालत खतरे से बाहर है.

ETV Bharat
हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 17, 2026 at 4:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के मकनपुर में निर्माणाधीन इमारत की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. इस हादसे में तीन छात्र घायल हो गए. ये छात्र स्कूल से घर वापस लौट रहे थे. ये बच्चे दीवार गिरते ही उसके मलबे की चपेट में आ गए. घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. दीवार गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े और मलावा हटाकर बच्चों को बाहर निकाला गया.

घटना की सूचना मिलते ही इंदिरापुरम पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस के मुताबिक, दीवार गिरने के कारण मलबे में दबने से तीन छात्र घायल हो गए. छात्रों के हाथ और सिर में चोट लगी है. फिलहाल, सभी छात्रों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया जा चुका है और हालत खतरे से बाहर है. मकनपुर में महेश शर्मा का मकान बन रहा है. जिसमें तीसरी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था. तीसरी मंजिल पर बना रही दीवार अचानक भरभराकर नीचे गिर पड़ी.

मकनपुर में निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरी (ETV Bharat)

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य के मुताबिक, दोपहर 12:00 बजे थाना इंदिरापुरम को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम मकनपुर में मकान की दीवार गिरने से कुछ बच्चे घायल हो गए. तत्काल इंदिरापुरम थाने से पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. जांच पड़ताल में सामने आया है कि महेश शर्मा का मकान निर्माणाधीन है. मकान की तीसरी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था. बच्चे स्कूल से घर वापस लौट रहे थे.

सूर्य बली मौर्य ने आगे बताया, दीवार गिरने के दौरान बच्चे हादसे की चपेट में आ गए. हृदेश, मोनू और कृषपाल घायल हुए हैं. हृदेश और कृषपाल कक्षा 6 में पढ़ते हैं जबकि मोनू सातवीं का छात्र है. अस्पताल में भर्ती सभी छात्रों की स्थिति सामान्य है. मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

WALL COLLASPED IN GHAZIABAD
SCHOOL STUDENTS INJURED GHAZIABAD
मकनपुर में निर्माणाधीन दीवार गिरी
3 STUDENTS INJURED WALL COLLAPSED
GHAZIABAD MAKANPUR WALL COLLAPSED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.