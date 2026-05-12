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गाजियाबाद: गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच PNG कनेक्शन की भारी डिमांड, 45 दिनों में 20 हज़ार नए कनेक्शन लगे

गाजियाबाद में रसोई गैस की किल्लत के मद्देनजर पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी कनेक्शन लेने की होड़ , बीस हज़ार नए कनेक्शन जारी

गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच PNG कनेक्शन की भारी डिमांड
गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच PNG कनेक्शन की भारी डिमांड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 12, 2026 at 2:28 PM IST

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Updated : May 12, 2026 at 3:17 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: रसोई गैस की बढ़ती किल्लत और सिलेंडर आपूर्ति को लेकर बन रही अनिश्चितता की संभावनाओं के बीच गाजियाबाद के लोग अब तेजी से पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी की तरफ रुख कर रहे हैं. गाजियाबाद में घरों से लेकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक पीएनजी कनेक्शन लेने की होड़ सी दिखाई दे रही है. हालत यह है कि पिछले डेढ़ महीने में ही जिले में करीब बीस हज़ार नए पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए हैं. जिला आपूर्ति विभाग भी लगातार जागरूकता अभियान चला कर लोगों को LPG की जगह पीएनजी अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है.

पीएनजी पाइपलाइन को लेकर बताए जा रहे फायदे : जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी के मुताबिक, गाजियाबाद के ऐसे तमाम इलाके जहां पर पीएनजी पाइपलाइन उपलब्ध है. वहां विभाग द्वारा विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं. इन कैंपों के जरिए से लोगों को पीएनजी के फायदे के बारे में बताया जा रहा है और ऑन द स्पॉट आवेदन करने की प्रक्रियाएं के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया जा रहा है. विभाग के अधिकारियों का का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में पीएनजी लोगो के लिए अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और किफायती विकल्प बनकर सामने आई है.

गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच PNG कनेक्शन की भारी डिमांड (ETV Bharat)

45 दिनों में बीस हजार घरेलू पीएनजी कनेक्शन लगाए गए : अधिकारियों का कहना है कि बीते 45 दिनों में गाजियाबाद में लगभग बीस हजार घरेलू पीएनजी कनेक्शन लगाए गए हैं. पहले जिले में करीब 3.50 लाख पीएनजी उपभोक्ता थे लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 3.70 लाख तक पहुंच गई है. माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह आंकड़ा और तेजी के साथ बढ़ सकता है.

गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच PNG कनेक्शन की भारी डिमांड
गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच PNG कनेक्शन की भारी डिमांड (ETV Bharat)

पीएनजी कनेक्शन में बार-बार बुकिंग की नहीं रहती चिंता : दरअसल एलपीजी सिलेंडरों की बढ़ती मांग और समय पर आपूर्ति न होने की संभावना के चलते लोग पीएनजी कनेक्शन की तरह शिफ्ट कर रहे हैं. पीएनजी कनेक्शन लेने के बाद सिलेंडर खत्म होने या फिर बार-बार बुकिंग करने की चिंता समाप्त हो जाती है, क्योंकि PNG की सप्लाई सीधे पाइपलाइन के जरिए लगातार सुचारू रूप से जारी रहती है.

पीएनजी कनेक्शन में बार-बार बुकिंग की नहीं रहती चिंता
पीएनजी कनेक्शन में बार-बार बुकिंग की नहीं रहती चिंता (ETV Bharat)

होटल रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लिए जा रहे कनेक्शन: जिला पूर्ति विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक घरेलू उपयोग के साथ-साथ कमर्शियल सेक्टर में भी पीएनजी की मांग बढ़ने लगी है. गाजियाबाद में होटल रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा पीएनजी कनेक्शन लिए जा रहे हैं. आंकड़ों के मुताबिक जिले में 1475 कमर्शियल पीएनजी कनेक्शन थे लेकिन पिछले 45 दिनों में यह संख्या बढ़कर 1575 पहुंच गई है.

पीएनजी में होती है गैस की निर्बाध आपूर्ति: विभाग द्वारा लगातार व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से पीएनजी कनेक्श लेने की अपील की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि व्यावसायिक उपयोग में पीएनजी अधिक किफायती साबित होती है साथ ही गैस की निर्बाध आपूर्ति होने से कारोबार पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता है.

4311 उपभोक्ताओं ने पीएनजी लेकर एलपीजी किया सरेंडर: गाजियाबाद की जिला पूर्ति विभाग द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं की सूची तैयार की जा रही है जिनके पास पीएनजी कनेक्शन के साथ-साथ एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन भी उपलब्ध है. अधिकारियों का कहना है की शासन द्वारा इस संबंध में निर्देश प्राप्त होते हैं तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 45 दिनों में 4311 उपभोक्ता जिनके पास पीएनजी कनेक्शन है अपना एलपीजी गैस कनेक्शन सरेंडर कर चुके हैं.

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Last Updated : May 12, 2026 at 3:17 PM IST

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DISTRICT SUPPLY OFFICER AMIT TIWARI
गाजियाबाद में PNG कनेक्शन
LPG GAS CYLINDER SHORTAGE

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