ETV Bharat / state

गाजियाबाद में हाई रिस्क प्रेगनेंसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, मातृ मृत्यु कम करने के लिए नई मुहिम शुरू

हाई रिस्क प्रेगनेंसी गर्भवती मां और गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है.

गाजियाबाद में हाई रिस्क प्रेगनेंसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट
गाजियाबाद में हाई रिस्क प्रेगनेंसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 16, 2025 at 2:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में हाई रिस्क प्रेगनेंसी (HRP- High Risk Pregnancy) से जुड़ी मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल की शुरुआत की है. जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा प्रतिदिन उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं का हाल-चाल लिया जाएगा. गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस पहल को धरातल पर उतारने के लिए विशेष निगरानी टीमों का गठन किया गया है. हाई रिस्क प्रेगनेंसी महिलाओं की डिलीवरी के पश्चात नवजात के स्वास्थ्य का भी फॉलो अप लिया जाएगा.

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच गाजियाबाद में कुल 4,945 हाई रिस्क गर्भवती महिलाएं चिन्हित की गई थी. शहरी क्षेत्र में हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है. इस अवधि में शहरी क्षेत्र में 3 हजार 666 गर्भवती महिलाएं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कुल 1279 हाई रिस्क गर्भवती महिलाएं चिन्हित हुई हैं. आंकड़े बता रहे हैं कि जिले में बड़ी संख्या में महिलाएं उच्च जोखिम गर्भावस्था की श्रेणी में है. जिन्हें समय-समय पर देखभाल और निरंतर चिकित्सीय निगरानी की आवश्यकता होती है.

गाजियाबाद में हाई रिस्क प्रेगनेंसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट (ETV Bharat)

हाई रिस्क प्रेगनेंसी गर्भवती मां और गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है. गर्भवती महिलाओं में एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, पहले प्रसव में जटिलताएं, कम वजन, अत्यधिक उम्र और मधुमेह के चलते हाई रिस्क प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाती है. स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि हाई रिस्क प्रेग्नेंट महिलाओं का प्रतिदिन हाल-चाल पूछने और विशेष स्तर पर निगरानी करने से मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आएगी.

''सभी स्वास्थ्य इकाइयों में तैनात चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा प्रतिदिन फोन कॉल के माध्यम से हाल-चाल लिया जाएगा. सभी चिकित्सा इकाइयों में टीमें बनाई गई है जो मातृ स्वास्थ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं से फोन कर बातचीत करेंगे और उनके स्वास्थ्य का नियमित फॉलो अप करेंगी. यदि आवश्यकता पड़ेगी तो समय-समय पर अस्पताल लाकर दिखाया जाएगा.''- डॉ अखिलेश मोहन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बीच गाजियाबाद में 27 मातृ मृत्यु दर्ज हुई है. जबकि चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर के बीच 10 मातृ मृत्यु दर्ज हुई. स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इस पहल से समय पर गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली देखभाल से मां और नवजात दोनों का जीवन सुरक्षित रखा जा सकेगा. बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अखिलेश मोहन के मुताबिक, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने पर डिलीवरी के दौरान कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना बनी रहती है. जिले की सभी सरकारी चिकित्सा इकाइयों में आने वाली गर्भवती महिलाओं का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है. हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं की विशेष निगरानी की जाती है. अब जिले में हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं का स्वास्थ्य विभाग द्वारा रस हाल-चाल पूछा जाएगा.

ये भी पढ़ें:

  1. गाजियाबाद के सोसाइटियों में अब नहीं चलेगी सुरक्षा गार्ड और बाउंसरों की दादागिरी, DM ने उठाया बड़ा कदम
  2. छात्रों ने विकसित किया AI और मशीन लर्निंग आधारित ट्रैफिक सिस्टम, जानिए कैसे करेगा काम
  3. बढ़ते प्रदूषण को लेकर गाजियाबाद डीएम ने अधिकारियों की लगाई क्लास, बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

TAGGED:

GHAZIABAD HEALTH NEWS
HIGH RISK PREGNANCY ALERT CAMPAIGN
गाजियाबाद हाई रिस्क प्रेगनेंसी
गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट
HIGH RISK PREGNANCY ALERT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.