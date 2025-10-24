ETV Bharat / state

गाजियाबाद में 12 वर्षों में पोलियो का नहीं मिला एक भी केस, अभियान जारी; जानें क्या-क्या किए जा रहे काम

भले ही 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया हो, लेकिन इसपर आज भी काम किए जा रहे हैं. जानें विस्तार से..

विश्व पोलियो दिवस विशेष
विश्व पोलियो दिवस विशेष (ETV Bharat)
ETV Bharat Delhi Team

October 24, 2025

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में बीते 12 साल में पोलियो का कोई नया मामला सामने नहीं आया है. भले ही जिले में पोलियो का कोई नया मामला सामने नहीं आया हो, लेकिन इसकी रोकथाम को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कवायद जारी है. भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था. वहीं गाजियाबाद में भी इसके बाद पोलियो का कोई मामला नहीं मिला. पोलियो के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ही विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है. यह बीमारी मुख्य रूप से 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अधिक प्रभावित करती है और अगर समय पर सही इलाज और टीकाकरण न मिले तो यह बीमारी बच्चों को पैरालिसिस जैसी गंभीर स्थिति में भी पहुंचा सकती है. इस बीमारी की चपेट में आने पर शरीर के कुछ हिस्से सामान्य रूप से काम नहीं करते हैं.

गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, भले ही यहां बीते 12 सालों से पोलियो का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन बावजूद इसके धरातल पर पोलियो की रोकथाम और बचाव को लेकर कवायद जारी है. स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार, गाजियाबाद में कुल 1649 पोलियो बूथ एक्टिव हैं. वहीं 2157 हाउस टू हाउस टीमें सक्रीय हैं जो घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक देती हैं. इसके अतिरिक्त जिले में 785 सुपरवाइजर भी हैं, जो पोलियो को लेकर धरातल पर टीमों की तरफ से की जा रही कवायद की मॉनिटरिंग करते हैं.

आंकड़ों पर डालें नजर: माइक्रो प्लान के तहत स्वास्थ्य विभाग पोलियो को लेकर काम करता है. स्वास्थ्य विभाग की 137 ट्रांजिट टीमें (बस, अड्डा रेलवे स्टेशन यह भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बच्चों को पोलियो की खुराक देने वाली टीम) और 458 मोबाइल टीमों की तरफ से पोलियो की खुराक पिलाई जाती है. स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वास्थ्य विभाग की टीमों की तरफ से कुल 13 लाख 25 हजार 938 घरों का सर्वे/कवर किया गया. इस अवधि में कुल 7 लाख 34 हजार 509 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई, जबकि 41 हजार 534 नवजात बच्चों को चिह्नित कर पोलियो की खुराक दी गई.

डिप्टी सीएमओ डॉ. राकेश कुमार गुप्ता (ETV Bharat)

किया जाता है जागरूक: इतना ही नहीं, जिले में 80 वैक्सीन हिस्टेंसी एरियाज (Vaccine Hesistancy Area - ऐसे क्षेत्र जहां लोग गलत जानकारी से प्रभावित होते हैं और पोलियो की खुराक बच्चों को पिलाने से हिचकीचाते हैं) चिह्नित किए गए हैं. यहां पर न सिर्फ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाती है, बल्कि लोगों को पोलियो के बारे में जागरूक भी किया जाता है, ताकि वह अपने बच्चों को नियमित समय पर पोलियो की खुराक दिलवाएं.

माइग्रेटरी साइट्स को किया गया चिह्नित: वित्तीय वर्ष 2024-25 में गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 23 ऐसे स्थानों को चिह्नित किया गया, जहां पर घुमंतू लोग रहते हैं. ऐसे क्षेत्रों में भी नियमित रूप से टीम भेजकर पोलियो की खुराक बच्चों को दी गई. स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसे क्षेत्रों को भी चिह्नित किया गया जहां पर लोग कुछ समय के लिए रोजगार के संबंध में आकर निवास (Migratory Sites) करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स, झुग्गियां और ईंट के भट्टे. इस अवधि में 90 कंस्ट्रक्शन साइट्स, 248 स्लम्स और 275 एट के भट्टों पर जाकर कुल 40 हजार 76 परिवारों को चिह्नित किया गया. माइग्रेटरी साइट्स पर कुल 19 हजार 463 बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई.

पोलियो का प्रभाव शून्य: गाजियाबाद के डिप्टी सीएमओ डॉ. राकेश कुमार गुप्ता के मुताबिक, जिले में बीते 12 सालों में पोलियो का कोई मरीज नहीं मिला है. इसके बावजूद भी साल भर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पोलियो की रोकथाम को लेकर काम किया जाता है. डबलूएचओ की टीम हर साल गाजियाबाद से 10 से 12 सैंपल इकट्ठा करती है. हाल ही में जिले के नंदग्राम इलाके की रहने वाली 10 वर्षीय बच्ची का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था. जांच के बाद रिपोर्ट निगेटिव आई. जिले में पोलियो वायरस का प्रभाव शून्य है, फिर भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है. इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर नालू और वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट से दूषित पानी के सैंपल लेकर जांच की जाती है.

एक भी मामला नहीं आया सामने: उन्होंने आगे बताया, वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 के बीच जिले में एक्यूट फ्लेसिड पैरालिसिस (Acute Flaccid Paralysis-AFP) के 183 मामलों की जांच कराई गई. एएफपी पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों का एक प्रमुख लक्षण होता है. एएफपी की जांच का मुख्य उद्देश्य पोलियो वायरस के फैलाव की निगरानी करना होता है. सभी एएफपी के केस पोलियो के कारण नहीं होते हैं. जिले में 183 एएफपी के मामलों की जांच कराई गई, लेकिन एक भी मामले में पोलियो के होने की पुष्टि नहीं हुई है.

