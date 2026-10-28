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गाजियाबाद गुलमोहर ग्रीन्स मामला: हाईकोर्ट का आदेश, अवैध टावर ढहाने का निर्देश और बिल्डर पर 25 लाख का जुर्माना

20 साल का इंतजार और बिल्डर की मनमानी: कोर्ट ने लगाया 25 लाख का हर्जाना, GDA अफसरों पर गाज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: गाजियाबाद के मोहन नगर स्थित गुलमोहर ग्रीन्स आवासीय सोसाइटी के निवासियों के लिए न्याय की एक बड़ी किरण सामने आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोसाइटी में हुए अवैध निर्माण पर कड़ा रुख अपनाते हुए टावर नंबर 27 और 28 को पूरी तरह से जमींदोज करने का आदेश सुनाया है. इसके साथ ही अदालत ने टावर संख्या 16, 17, 18 और 19 की अवैध रूप से बनी 9वीं और 10वीं मंजिल को भी तुरंत ढहाने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की पीठ ने फ्लैट मालिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को दो महीने के भीतर यह पूरी कार्रवाई करने को कहा है.

प्रमोटर से वसूला जाएगा खर्च और पुलिस देगी सुरक्षा: अदालत ने अपने आदेश में यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि ध्वस्तीकरण की इस प्रक्रिया में जो भी खर्च आएगा, उसकी पूरी वसूली प्रमोटर से भू-राजस्व बकाया के रूप में की जाएगी. इस बड़ी कार्रवाई के दौरान कोई बाधा न आए, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस को जीडीए अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा देने के निर्देश मिले हैं. करीब 95 पन्नों के अपने विस्तृत आदेश में कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह प्रोजेक्ट साल 2005 में शुरू हुआ था. पूरे 20 साल बीत जाने के बाद भी यह काम पूरा नहीं हो सका और यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल करने की जिम्मेदारी प्रमोटर ने नहीं निभाई.