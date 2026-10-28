गाजियाबाद गुलमोहर ग्रीन्स मामला: हाईकोर्ट का आदेश, अवैध टावर ढहाने का निर्देश और बिल्डर पर 25 लाख का जुर्माना
हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की गुलमोहर ग्रीन्स सोसाइटी में अवैध निर्माण पर फैसला सुनाते हुए टावर 27-28 और कई मंजिलों को ढहाने का आदेश दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 10:29 PM IST
प्रयागराज: गाजियाबाद के मोहन नगर स्थित गुलमोहर ग्रीन्स आवासीय सोसाइटी के निवासियों के लिए न्याय की एक बड़ी किरण सामने आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोसाइटी में हुए अवैध निर्माण पर कड़ा रुख अपनाते हुए टावर नंबर 27 और 28 को पूरी तरह से जमींदोज करने का आदेश सुनाया है. इसके साथ ही अदालत ने टावर संख्या 16, 17, 18 और 19 की अवैध रूप से बनी 9वीं और 10वीं मंजिल को भी तुरंत ढहाने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की पीठ ने फ्लैट मालिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को दो महीने के भीतर यह पूरी कार्रवाई करने को कहा है.
प्रमोटर से वसूला जाएगा खर्च और पुलिस देगी सुरक्षा: अदालत ने अपने आदेश में यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि ध्वस्तीकरण की इस प्रक्रिया में जो भी खर्च आएगा, उसकी पूरी वसूली प्रमोटर से भू-राजस्व बकाया के रूप में की जाएगी. इस बड़ी कार्रवाई के दौरान कोई बाधा न आए, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस को जीडीए अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा देने के निर्देश मिले हैं. करीब 95 पन्नों के अपने विस्तृत आदेश में कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह प्रोजेक्ट साल 2005 में शुरू हुआ था. पूरे 20 साल बीत जाने के बाद भी यह काम पूरा नहीं हो सका और यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल करने की जिम्मेदारी प्रमोटर ने नहीं निभाई.
फ्लैट खरीदारों की लाचारी पर कोर्ट का दर्द: अदालत ने होम बायर्स के दर्द को समझते हुए कहा कि बैंकों से लोन लेकर ईएमआई भर रहे खरीदारों से अंतहीन इंतजार की उम्मीद नहीं की जा सकती. लोन मंजूर होते ही बैंक अपनी किस्तें लेना शुरू कर देते हैं, जिससे खरीदारों पर भारी वित्तीय बोझ आ जाता है. इसी मजबूरी के कारण मजबूर होकर खरीदारों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिना ही अपने आशियाने का कब्जा लेना पड़ता है. मामले की पड़ताल के दौरान कोर्ट ने पाया कि जांच अधिकारी इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने निष्पक्ष तरीके से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसके चलते उन्हें तुरंत निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं.
लापरवाह अफसरों पर गाज और प्रमोटर पर भारी जुर्माना: अवैध निर्माण को नियम विरुद्ध मंजूरी देने के मामले में भी अदालत ने राज्य सरकार को कड़े कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने 18 दिसंबर 2024 को तीसरा कंपाउंडिंग मैप मंजूर करने वाले गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के तत्कालीन उपाध्यक्ष के खिलाफ एक महीने में अनुशासनात्मक जांच शुरू करने को कहा है. इसके साथ ही प्रमोटर पर 25 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है, जिसे एक महीने के भीतर गुलमोहर ग्रीन्स रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के खाते में जमा करना होगा.
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