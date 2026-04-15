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गाजियाबाद में प्रदूषण पर ब्रेक लगाने की कवायद: 142 ग्राम पंचायत में "ग्राम वन" योजना, लगाए जाएंगे फलदार और औषधीय पौधे

गाजियाबाद में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार को देखते हुए प्रशासन ने छेड़ी "खराब श्रेणी" में सुधार लाने की मुहिम

गाजियाबाद में प्रदूषण पर ब्रेक लगाने की कवायद
गाजियाबाद में प्रदूषण पर ब्रेक लगाने की कवायद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 15, 2026 at 12:41 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच गाजियाबाद की हवा लगातार खराब श्रेणी में बरकरार है. आमतौर पर सर्दियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है लेकिन इस बार गर्मी के दिनों में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. गाजियाबाद में संचालित हो रहे पांच एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग स्टेशनों से मिले ताजा आंकड़ों के मुताबिक, गाजियाबाद का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार पहुंच चुका है जो कि "खराब श्रेणी" में आता है. प्रदूषण की इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है. जिले की सभी ग्राम पंचायत में "ग्राम वन" विकसित करने की योजना है. इस पहल का उद्देश्य हरित क्षेत्र को बढ़ाना और एयर क्वालिटी में सुधार लाना है.

जुलाई माह में वृहद वृक्षारोपण अभियान प्रस्तावित
मिली जानकारी के मुताबिक, जुलाई माह में वृहद वृक्षारोपण अभियान प्रस्तावित है. वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग और राजस्व विभाग को मिलाकर कुल साढ़े तीन लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. शासन स्तर से वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत में "ग्राम वन" स्थापित करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं.

गाजियाबाद में 142 ग्राम पंचायत में "ग्राम वन" योजना, प्रदूषण पर लगेगा ब्रेक (ETV Bharat)

142 ग्राम पंचायत में उपयुक्त स्थानों की पहचान प्रक्रिया शुरू

योजना को धरातल पर उतारने के लिए शासन की मंशा के अनुरूप जिले के सभी 142 ग्राम पंचायत में उपयुक्त स्थानों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को "ग्राम वन" विकसित करने को लेकर समय रहते स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं.

जुलाई माह में वृहद वृक्षारोपण अभियान प्रस्तावित
जुलाई माह में वृहद वृक्षारोपण अभियान प्रस्तावित (ETV Bharat)

ग्राम वनों की देखभाल की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों पर

जिला पंचायती राज अधिकारी जाहिद हुसैन के मुताबिक, योजना के तहत प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम वन विकसित किया जाएगा. जिसमें तकरीबन 500 पौधे लगाए जाएंगे. इस तरह पूरे जिले में कुल 142 ग्राम वन विकसित होंगे जिनमें लगभग 70 हजार से अधिक पौधे लगेंगे. ग्राम वनों में विशेष रूप से फलदार और औषधीय पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी. ग्राम वनों की देखभाल की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत को सौंपी जाएगी. ताकि लगाए गए पौधों की देखभाल सुनिश्चित किया जा सके.

ग्राम वनों की देखभाल की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों पर
ग्राम वनों की देखभाल की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों पर (ETV Bharat)

मियावाकी तकनीक से कई 'मिनी वन' स्थापित किए गए
गौरतलब है कि गाजियाबाद लंबे समय से देश के प्रदूषित शहरों में शामिल है. औद्योगिक गतिविधियों, वाहनों की बढ़ती संख्या और तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है. ऐसे में माना जा रहा है कि ग्राम वन जैसी पहलें पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं. इसके अतिरिक्त गाजियाबाद नगर निगम द्वारा शहर में प्रदूषण को कम करने के लिए मियावाकी तकनीक से कई 'मिनी वन' स्थापित किए गए हैं.

142 ग्राम पंचायत में उपयुक्त स्थानों की पहचान प्रक्रिया शुरू
142 ग्राम पंचायत में उपयुक्त स्थानों की पहचान प्रक्रिया शुरू (ETV Bharat)

गाजियाबाद में प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब
प्रदूषण के मामले में गाजियाबाद की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है. अक्टूबर की शुरुआत से प्रदूषण की स्थिति खराब होनी शुरू हो जाती है. दिवाली आते-आते एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंच जाता है. गाजियाबाद के लोगों को साल में पांच महीने प्रदूषित हवा में गुजारने पड़ते हैं. ऐसे में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अब लगातार प्रयास किया जा रहे हैं

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