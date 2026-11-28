गाजियाबाद को मिली पहली महिला पुलिस कमिश्नर, IPS लक्ष्मी सिंह ने संभाला कार्यभार; जे. रविंदर गौड़ पहुंचे नोएडा
लक्ष्मी सिंह फील्ड में सक्रिय पुलिसिंग, नियमित निरीक्षण और जनसुनवाई को लेकर जानी जाती हैं. गा
Published : November 28, 2026 at 9:48 PM IST
गाजियाबाद: वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह ने पुलिस कमिश्नरेट पहुंचकर पुलिस कमिश्नर का पदभार ग्रहण किया. इसके साथ ही वह गाजियाबाद की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बन गई. इस दौरान नोएडा के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ ने लक्ष्मी सिंह का स्वागत किया. इस दौरान एडिशनल पुलिस कमिश्नर समेत सभी डीसीपी और एसीपी मौजूद रहे.
शासन की ओर से शुक्रवार को 28 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे. इस फेर बदल में नोएडा पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी संभाल रही लक्ष्मी सिंह को गाजियाबाद भेजा गया. वही, गाजियाबाद की पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ को नोएडा पुलिस कमिश्नर बनाया गया.
2005 बैच आईपीएस अधिकारी जे. रविंदर गौड़ का गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर के तौर पर करीब 20 महीने का कार्यकाल रहा. उनके कार्यकाल में पुलिस ने कई अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की. पुलिस मुठभेड़ में आठ बदमाश मारे गए. इसके अलावा शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी कई अहम बदलाव किए गए.
वही, लक्ष्मी सिंह फील्ड में सक्रिय पुलिसिंग, नियमित निरीक्षण और जनसुनवाई को लेकर जानी जाती हैं. गाजियाबाद में उनके सामने कानून व्यवस्था को मजबूत करने, अपराध नियंत्रण, यातायात व्यवस्था में सुधार और आम लोगों की शिकायतों के त्वरित जनसुनवाई जैसी कई चुनौतियां होंगी. खासतौर पर तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र, औद्योगिक इलाकों और दिल्ली एनसीआर से जुड़े होने के कारण गाजियाबाद में पुलिसिंग को प्रभावी बनाना उनके लिए अहम होगा.
आईपीएस लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त हैं. 30 नवंबर 2022 को लक्ष्मी सिंह ने नोएडा पुलिस आयुक्त का पदभार संभाला था. कार्यकाल के दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा को मजबूत करने, पुलिसिंग में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया.
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