ETV Bharat / state

गाजियाबाद को मिली पहली महिला पुलिस कमिश्नर, IPS लक्ष्मी सिंह ने संभाला कार्यभार; जे. रविंदर गौड़ पहुंचे नोएडा

IPS लक्ष्मी सिंह ने संभाला कार्यभार ( ETV Bharat )

गाजियाबाद: वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह ने पुलिस कमिश्नरेट पहुंचकर पुलिस कमिश्नर का पदभार ग्रहण किया. इसके साथ ही वह गाजियाबाद की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बन गई. इस दौरान नोएडा के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ ने लक्ष्मी सिंह का स्वागत किया. इस दौरान एडिशनल पुलिस कमिश्नर समेत सभी डीसीपी और एसीपी मौजूद रहे.

शासन की ओर से शुक्रवार को 28 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे. इस फेर बदल में नोएडा पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी संभाल रही लक्ष्मी सिंह को गाजियाबाद भेजा गया. वही, गाजियाबाद की पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ को नोएडा पुलिस कमिश्नर बनाया गया.