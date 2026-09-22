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Ganesh Visarjan 2026: गाजियाबाद में ट्रैफिक डायवर्जन, 23 से 26 सितंबर तक इन रूट पर रहेगी पाबंदी

गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है.

Ganesh Visarjan 2026
गणेश प्रतिमा विसर्जन 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 22, 2026 at 10:56 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्‍ली/गाजियाबाद: गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है. मुरादनगर स्थित छोटा हरिद्वार (गंग नहर) में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने पहुंचते हैं. गाजियाबाद के अलावा दिल्ली, नोएडा और आसपास के इलाकों से भी श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. इसे देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए कई प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन लागू किया गया है.

पुलिस उपायुक्त यातायात त्रिगुण बिसेन के मुताबिक, मुरादनगर गंग नहर में गणेश प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम 23 सितंबर की सुबह 9 बजे से 26 सितंबर की सुबह 9 बजे तक चलेगा. इस दौरान भारी और व्यावसायिक वाहनों के रूट में बदलाव किया गया है. ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से डायवर्जन प्लान के अनुसार यात्रा करने की अपील की है.

इन मार्गों पर लागू रहेगा डायवर्जन

  • पलवल की ओर से आने वाले वाहन: पलवल की ओर से आकर दुहाई एग्जिट से मेरठ की तरफ जाने वाले सभी भारी वाणिज्यिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. इन वाहनों को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के रास्ते मोदीनगर और मेरठ की ओर जाना होगा.
  • कुंडली की ओर से आने वाले वाहन: कुंडली की तरफ से आकर दुहाई कट से मेरठ की ओर जाने वाले सभी भारी वाणिज्यिक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. ये वाहन दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के रास्ते मोदीनगर और मेरठ की ओर जा सकेंगे.
  • सिकंदराबाद बॉर्डर से आने वाले वाहन: मेरठ की ओर से मुरादनगर गंग नहर की तरफ आने वाले सभी भारी और हल्के वाणिज्यिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. इन वाहनों को राज चौपला से भोजपुर, हापुड़ या दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के रास्ते अपने गंतव्य की ओर जाना होगा.
  • ज्ञानी बॉर्डर की तरफ से आने वाले भारी वाहन: ज्ञानी बॉर्डर की दिशा से आने वाले सभी भारी वाहनों को निवाड़ी से राज चौपला होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाना होगा.
  • मुरादनगर से गंग नहर की ओर जाने वाले वाहन: मुरादनगर से गंग नहर की तरफ जाने वाले मध्यम वाणिज्यिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. इन वाहनों को मुरादनगर से रावली रोड, चुंगी नंबर-3 होते हुए पाइपलाइन मार्ग से अपने गंतव्य की ओर जाना होगा.
  • गाजियाबाद से मेरठ की तरफ जाने वाले भारी वाहन: गाजियाबाद की ओर से मुरादनगर, मोदीनगर और मेरठ की तरफ जाने वाले सभी भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. इन वाहनों को हापुड़ या ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हुए अपने गंतव्य तक जाना होगा.

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रैफिक पुलिस की अपील:

गणेश विसर्जन के दौरान गंग नहर और आसपास के इलाकों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की संभावना है. ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित डायवर्जन रूट का पालन करें और अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित मार्गों की तरफ न जाएं. इससे विसर्जन कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं और आम लोगों को यातायात संबंधी परेशानी से बचाया जा सकेगा.

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