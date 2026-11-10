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फेसबुक पर चार महीने पहले हुई दोस्ती का खौफनाक अंत, प्रेमी ने सिर पर वार कर की प्रेमिका की हत्या

नई दिल्ली/गाजियाबाद : गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी इलाके में महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई. महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. आरोप है कि ईंट से सिर कुचलकर महिला की हत्या कर दी गई. मामले में महिला के प्रेमी और उसके दोस्त की भूमिका सामने आई है. पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

मृतका की पहचान मूल रूप से बुलंदशहर निवासी पिंकी के रूप में हुई है. वह अपने पति प्रमोद और दो बच्चों के साथ लोनी के इंद्रपुरी में किराए के मकान में रहती थी. पिंकी का पति प्रमोद फैक्ट्री में नौकरी कर परिवार का पालन पोषण करता था. दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए प्रमोद बच्चों को लेकर बुलंदशहर स्थित अपने गांव गया हुआ था. इसी दौरान महिला की हत्या कर दी गई.

अमरदीप मौर्य, एसीपी अंकुर विहार ने दी जानकारी (ETV Bharat)

मिली जानकारी के मुताबिक, फेसबुक के माध्यम से पिंकी की बुलंदशहर निवासी आर्यन से दोस्ती हुई थी. फोन पर पिंकी और आर्यन के बीच बातचीत होती रही और इसी दौरान नजदीकियां बढ़ गई. दिवाली पर आर्यन पिंकी से मिलने के लिए लोनी आया था. इसी बीच बातचीत के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई. आरोप है कि कहा सुनी के दौरान आर्यन ने ईंट से पिंकी के सर पर वार कर उसकी हत्या कर दी.एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य, थाना लोनी बॉर्डर की चौकी इंद्रापुरी पर सूचना मिली कि एक महिला की हत्या कर दी गई है. इस सूचना पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस और उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया. मौके पर जब पूछताछ की गई तो पता चला कि एक महिला पिंकी जो बुलंदशहर की रहने वाली है और एक व्यक्ति पिंटू वो भी बुलंदशहर का रहने वाला है दोनों में चार पांच महीने पहले फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी. अमरदीप मौर्य के मुताबिक, फोन से बातचीत हुई थी और उसके बाद आज पिंटू मिलने आया था और आज जब वो मिलने आया था तो किसी बात को लेकर के उनमें कहासुनी हो गई और पास में रखी ईंट से उसने महिला के सिर पर वार कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई. शव को नियमानुसार पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है, इसमें शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित है.