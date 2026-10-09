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नवरात्रि से पहले गाजियाबाद में फूड विभाग अलर्ट, कुट्टू के आटे के गोदामों पर छापेमारी, बनाई गई चार टीमें

सुरेश मिश्रा, सहायक खाद्य आयुक्त, गाजियाबाद ( ETV Bharat )

गाजियाबाद: नवरात्रि के दौरान कुट्टू के आटे की बढ़ती मांग को देखते हुए गाजियाबाद का खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट हो गया है. पिछले वर्षों में कुट्टू के आटे के सेवन से लोगों के बीमार पड़ने और फूड पॉइजनिंग की घटनाएं सामने आने के बाद विभाग ने मिलावट और खराब गुणवत्ता वाले आटे की बिक्री रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है. इसके तहत कुट्टू के आटे के गोदामों और खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की जा रही है.

चार विशेष टीमें गठित