नवरात्रि से पहले गाजियाबाद में फूड विभाग अलर्ट, कुट्टू के आटे के गोदामों पर छापेमारी, बनाई गई चार टीमें
नवरात्रि के दौरान कुट्टू के आटे की बढ़ती मांग को देखते हुए गाजियाबाद का खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट हो गया है.
Published : October 9, 2026 at 12:40 PM IST
गाजियाबाद: नवरात्रि के दौरान कुट्टू के आटे की बढ़ती मांग को देखते हुए गाजियाबाद का खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट हो गया है. पिछले वर्षों में कुट्टू के आटे के सेवन से लोगों के बीमार पड़ने और फूड पॉइजनिंग की घटनाएं सामने आने के बाद विभाग ने मिलावट और खराब गुणवत्ता वाले आटे की बिक्री रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है. इसके तहत कुट्टू के आटे के गोदामों और खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की जा रही है.
चार विशेष टीमें गठित
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा नवरात्रि के त्यौहार को लेकर चार टीम में गठित की गई हैं. प्रत्येक टीम का नेतृत्व करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी को जिम्मेदारी सौपी गई है. खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस बार नवरात्रि का त्योहार शुरू होने से पहले ही कुट्टू के आटे के गोदाम और खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी शुरू कर दी है. अभियान का उद्देश्य बाजार में बिकने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और लोगों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है.
खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट
सहायक खाद्य आयुक्त सुरेश मिश्रा के मुताबिक, जिले में विशेष जांच के लिए टीम में गठित की गई है. प्रत्येक टीम का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा अधिकारी कर रहे हैं. जबकि एक टीम में चार सदस्यों को शामिल किया गया है. इन टीमों को खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच करने और सामग्री की गुणवत्ता परखने की जिम्मेदारी दी गई है. आवश्यकता पड़ने पर छापेमारी और जांच के कार्यवाही में पुलिस और प्रशासन का सहयोग भी लिया जाएगा.
नवरात्रि के दौरान खाद्य सामग्री का भंडारण और बिक्री
विभाग की टीम में विशेष रूप से ऐसे तमाम प्रतिष्ठानों पर नजर रखेंगे, जहां नवरात्रि के दौरान इस्तेमाल होने वाली खाद्य सामग्री का भंडारण और बिक्री की जाती है. जिसमें कुट्टू का आटा मूंगफली के दाने, देसी घी, तेल और सिंघाड़े का आटा बेचने वाले प्रतिष्ठान शामिल है. गोदाम में रखे पदार्थ की गुणवत्ता भंडारण की स्थिति और उनके उपयोग की अवधि की जांच पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
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खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, गाजियाबाद कुट्टू के आटे के मामले में संवेदनशील जिला है. जिले में कुट्टू के आटे के कई बड़े सप्लायर हैं. इसके अलावा पिछले वर्षों में जिले में कुट्टू का आटा सेवन करने के बाद लोगों के बीमार होने और फूड प्वाइजन की घटनाएं भी सामने आई है. अधिकारियों के मुताबिक, कुट्टू के आटे की शेल्फ लाइफ अन्य प्रकार के ऑटो की तुलना में काफी कम होती है. कुट्टू का आटा नमी के प्रति काफी संवेदनशील होता है. लंबे समय तक रखे जाने अनुचित परिस्थितियों में भंडारण या नमी के संपर्क में आने से कुट्टू के आटे की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. ऐसे आटे का सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.
नवरात्रि के त्यौहार के दौरान कुट्टू के आटे की मांग बढ़ जाती है. ऐसे में खाद्य विभाग का यह अभियान लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. विभाग की कोशिश है कि त्योहार के दौरान मिलावट और खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके जिससे लोगों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके.
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