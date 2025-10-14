गाजियाबाद में दिवाली पर मिलावटी फूड को लेकर फूड विभाग अलर्ट, छापेमारी में बड़ी मात्रा में सामान जब्त
त्योहारी सीजन में गाजियाबाद फूड विभाग द्वारा पांच टीमों का गठन, 20 खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार कर रहे हैं छापेमारी
Published : October 14, 2025 at 6:35 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद : दिवाली और त्योहारी सीजन को लेकर गाजियाबाद फूड विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. त्योहारों की आड़ में मिलावट पर मिलावटी खाद्य सामग्री बाजार में खपाने की कोशिश में लगे हुए हैं. लगातार फूड विभाग को छापेमारी के दौरान मिलावटी सामान मिल रहा है. गाजियाबाद फूड विभाग द्वारा पांच टीमों का गठन किया गया है, जो जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लगातार छापेमारी कर रही हैं. पांच टीमों में कुल 20 खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं. मिलावट खोरी की सूचना प्राप्त होने पर तुरंत मौके पर खाद्य विभाग द्वारा टीम को जांच करने के लिए भेजा जा रहा है. इसके अतिरिक्त फूड विभाग द्वारा मोबाइल लैब भी संचालित की जा रही है जो मौके पर ही विभिन्न प्रकार के सैंपल की जांच करती है.
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती की गई : गाजियाबाद फूड विभाग द्वारा ऐसे मार्गों पर भी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती की गई है. जहां से गाजियाबाद में विभिन्न प्रकार की कच्ची खाद्य सामग्री जैसे कि खोया पनीर दूध आदि आता है. मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़ से भारी मात्रा में दूध, खोया पनीर आदि गाजियाबाद में सप्लाई होता है. ऐसे में यहां से आने वाले ट्रैकों आदि की फूड विभाग की टीमों द्वारा जांच की जा रही है ताकि गाजियाबाद में मिलावटी खाद्य सामग्री ना पहुंच सके.
2300 किलो से अधिक मिलावटी सोनपापड़ी पकड़े गए : दिवाली के त्योहार पर लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं ऐसे में सोनपापड़ी का बड़े स्तर पर प्रयोग होता है. क्योंकि सोनपापड़ी की मांग अधिक होती है तो ऐसे में मांग को पूरा करने के लिए बाजार में मिलावटी सोनपापड़ी भी मौजूद है. गाजियाबाद फूड विभाग द्वारा अब तक तकरीबन 2300 किलो से अधिक नकली और मिलावटी सोनपापड़ी पकड़ी जा चुकी है. अगर आप सोनपापड़ी खरीद रहे हैं तो पैकेजिंग आदि पर मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरर की तमाम जानकारी देखने के बाद ही खरीदें.
कॉल कर अपनी शिकायत कराएं दर्ज : सहायक आयुक्त खाद्य अरविंद कुमार यादव के मुताबिक फूड विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है. यदि कहीं पर किसी प्रकार की मिलावट खोरी का संदेह होता है तो हमारी अपील है कि फूड विभाग में इसकी तुरंत जानकारी दें हेल्पलाइन. 18001805533 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. शिकायत मिलने पर तुरंत फूड विभाग की टीम को मौके पर जांच के लिए भेजा जाएगा. मिली जानकारी के मुताबिक अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच खाद्य विभाग द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 1034 सैंपल दिए गए. अब तक कुल 680 सैंपल की रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हुई है. जांच से 356 सैंपल फेल हुए हैं. यह सब्जी के बीच मिलावट फूलों पर कल 1 करोड़ 36 लाख रुपए से का जुर्माना भी लगाया गया है.
बीते 7 दिनों में की गई कार्रवाई : गाजियाबाद के खाद्य विभाग द्वारा 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2025 के बीच तकरीबन 1.05 लाख कीमत का 360 किलो पनीर, 1.48 लाख कीमत का 598 किलो खोया और तकरीबन 3 लाख कीमत की 2300 किलो मिठाई नष्ट कराई जा चुकी है. खाद्य विभाग द्वारा तकरीबन 2150 किलो सोन पापड़ी अब तक नष्ट कराई गई है.
कैसे होती है मिलावट : दूध और दूध से बने उत्पादों में मिलावट की सबसे ज्यादा संभावना होती है. मोटा मुनाफा कमाने के लिए दूध से फैट निकाल कर सप्रेटा दूध बाजार में बेच दिया जाता है. जबकि फैट आदि का प्रयोग घी आदि के लिए किया जाता है या फिर दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए उसमें पानी मिलाया जाता है.
बाजार में स्किम्ड मिल्क पाउडर उपलब्ध होते हैं. मिलावट और स्किम्ड मिल्क पाउडर से खोया और मावा तैयार करते हैं. स्किम्ड मिल्क पाउडर से बने खोया और मावा फैट की मात्रा बेहद कम होती है. क्योंकि स्किम्ड मिल्क पाउडर में फैट नहीं होता है. ऐसे में खोया और मावा में फैट की मात्रा को बढ़ाने के लिए पाम ऑयल या रिफाइंड तेल का मिलावट और प्रयोग करते हैं.
स्वास्थ पर नुकसान
खाद्य पदार्थों में दो तरह की मिलावट की जाती है. पहला, खाद्य पदार्थों में मात्रा आदि बढ़ाने के लिए दूसरे खाद्य पदार्थों की मिलावट करना. जो कि शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता है. जबकि दूसरा तरीका होता है खाद्य पदार्थों में सिंथेटिक पदार्थ का उपयोग करना जो की स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है और लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं. विभिन्न रंगों की मिठाइयों में कई बार सिंथेटिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है. फूड विभाग के अधिकारियों का कहना है अनुमन्य फूड ग्रेड कलर का भी निर्धारित मात्रा से ज्यादा इस्तेमाल करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है. सिंथेटिक रंगों का सेवन लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है.
