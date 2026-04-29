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Ghaziabad Fire: 70 लाख के फायर सेफ्टी सिस्टम ने बचा ली सोसाइटी, अग्निकांड की विस्तृत जांच के आदेश

गाजियाबाद की गौर ग्रीन सोसाइटी में लगी आग पर काबू पा लिया गया है.

गाजियाबाद: 70 लाख के फायर सेफ्टी सिस्टम ने बचा ली हाईराइज सोसाइटी
गाजियाबाद: 70 लाख के फायर सेफ्टी सिस्टम ने बचा ली हाईराइज सोसाइटी (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 29, 2026 at 5:22 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में 29 अप्रैल की सुबह लगी भीषण आग ने एक बार फिर हाई-राइज इमारत में फायर सेफ्टी के महत्व को उजागर कर दिया है. गौर ग्रीन एवेन्यू सोसायटी में 8वीं फ्लोर पर लगी आग कुछ ही वक्त में आसपास के फ्लैटों तक फैल गई थी. आग की सूचना मिलते ही सोसाइटी परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. हालांकि, समय रहते किए गए प्रयासों और मजबूत फायर सेफ्टी सिस्टम के चलते एक बड़ा हादसा टल गया. इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई.

दरअसल, इस पूरी घटना में सबसे अहम भूमिका जहां एक तरफ अग्निशमन विभाग की टीम ने निभाई है तो वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी के फायर सेफ्टी सिस्टम के चलते भी आग पर जल्द काबू पाया गया. जानकारी के मुताबिक, कुछ महीने पहले ही सोसाइटी प्रबंधन यानी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन ने लगभग 70 लाख रुपए खर्च कर फायर सेफ्टी सिस्टम को अपग्रेड किया था. पुरानी हो चुके उपकरणों को हटाकर नई तकनीक से लैस आधुनिक उपकरण लगाए थे. जिसमें ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, हाई प्रेशर वाटर लाइन, फायर अलार्म और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम जैसे आधुनिक साधन शामिल थे.

गाजियाबाद: 70 लाख के फायर सेफ्टी सिस्टम ने बचा ली हाईराइज सोसाइटी (ETV Bharat)

सोसाइटी के अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दिनेश त्यागी के मुताबिक, हाई राइज सोसाइटी में आग लगने का खतरा सबसे अधिक होता है. इसलिए समय रहते फायर सेफ्टी को मजबूत करना बेहद जरूरी था. कुछ महीने पहले ही पूरे सिस्टम को एडवांस रूप दिया गया था. सभी पुरानी पाइपलाइन को बदलकर नई पाइपलाइन डाली गई थी. फायर सेफ्टी के लिए नई हौज पाइपलाइन लगाई गई और सोसाइटी की तमाम लिफ्टों को भी अपग्रेड किया गया. इसके साथ ही फायर सेफ्टी सिस्टम के लिए हाई प्रेशर पंप स्थापित किए गए. जिससे आग लगने की स्थिति में पानी का पर्याप्त दबाव बना रहे.

दिनेश त्यागी ने बताया कि आग लगने के दौरान सोसाइटी प्रबंधन ने तत्काल निर्णय लेते हुए कुछ घंटे के लिए सामान्य वाटर सप्लाई को बंद कर दिया और उसे फायर सेफ्टी सिस्टम की ओर डायवर्ट कर दिया. इस रणनीति के चलते आग बुझाने के दौरान पानी की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी गई. जिससे आग पर काबू पाने में आसानी रही.

अग्निशमन विभाग ने अधिकारियों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि समिति का मजबूत फायर सेफ्टी सिस्टम इस घटना में गेम चेंजर साबित हुआ है. अधिकारियों का कहना है कि यदि ऐसी तैयारी न होती तो नुकसान कहीं अधिक गंभीर हो सकता था. अन्य सोसाइटियों को इस घटना से सबक लेना चाहिए और समय-समय पर अपने फायर सेफ्टी इंतजामों की जांच और सुधार करनी चाहिए.

बता दें कि फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. हालांकि, अग्निशमन विभाग के अधिकारियों द्वारा मामले की अभी जांच की जा रही है. जांच के बाद ही कारण स्पष्ट हो सकेगा. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजकरन नैयर के मुताबिक, "अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 'डीटेल्ड इंसीडेंट इन्वेस्टिगेशन (विस्तृत घटना जांच)' की जाएगी. जल्द अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं."

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